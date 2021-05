Na druhé dávky očkování bude potřeba 4 454 vakcín Pfizer, Moderny a Astra Zeneca dohromady. "Na první dávku můžeme tedy použít 23 876 vakcín Pfizer, 1 280 vakcín Moderny a 500 vakcín Astra Zeneca, kterou opět dáme praktickým lékařům," přidává podrobnosti hejtman. "Tím bychom měli tento týden dosáhnout 25 656 nově naočkovaných Jihočechů."

K 26. 4. bylo v Jihočeském kraji podáno celkem 176 300 dávek vakcíny proti covidu, obě dávky má 57 526 lidí, tj. necelých 9 % všech obyvatel kraje. Covid byl potvrzen od začátku epidemie u téměř 95 tisíců lidí (tj. u 15 % Jihočechů).

Teď se očkuje věkové skupiny 65+ a 60+, chroničtí pacienti a všichni pedagogičtí pracovníci, kteří z nějakých důvodů ještě nemohli vakcínu dostat. Drtivá většina lidí, kteří se registrovali v jihočeských očkovacích centrech, už dostali nebo v těchto dnech dostanou termín na očkování. "Ve skupině 65+ se zatím přihlásilo 46% Jihočechů a ve skupině 60+ je to zatím jen 26% Jihočechů," upozorňuje hejtman Kuba. "Prosím tedy všechny, kteří se ještě nezaregistrovali, aby to udělali. V těchto týdnech se dodávky vakcín opravdu zvyšují a máme možnost očkovat rychle velké množství lidí. Právě ve skupinách nad 60 let potřebujeme co největší procento očkovaných. Tohle je skupina, která je nejvíce ohrožena těžkým průběhem nemoci a nejvíce plnila jihočeské nemocnice."

U Jihočechů starších 80 i 70 let byla dosažena proočkovanost 71-76%, v tom je Jihočeský kraj v republice nejlepší. Podle Martina Kuby by bylo potřeba podobných čísel dosáhnout i u lidí starších 60 let.

Registrace lidí starších 55 let začne ve středu. Jde o 40 318 Jihočechů. Ti by se mohli s vakcínou dostat na řadu už příští týden. "Pokud někdo patří do nové skupiny 55+, měl by počítat s tím, že se i nadále budou dohlašovat lidé ve skupinách 65+ i 60+. Systém stále řadí lidi podle věku," upozorňuje hejtman. "Pokud tedy někomu bylo 55 let před pár týdny, je v této nové skupině nejmladší a může čekat na termín třeba dva týdny, není na tom nic nenormálního."

Rychlejší očkování v menších okresech

V některých jihočeských okresech jsou menší absolutní počty zájemců o očkování oproti okresu České Budějovice, plyne to z počtu jejich obyvatel. Díky tomu tam OČKA zdaleka nejedou na plný provoz a nabízejí dřívější termín vakcinace. "Změnu očkovacího místa můžete provést sami nebo využít bezplatné linky Jihočeského kraje," radí hejtman. "Některým zaregistrovaným v OČKU České Budějovice můžeme v příštích dnech nabídnout možnost přeregistrace zasláním informační sms i s odkazem na to, jak to provést." Může to znamenat i o týden rychlejší očkování. "Pokud této možnosti nevyužijete, zůstáváte normálně zaregistrováni v budějovickém OČKU a dostanete svůj termín," uzavírá Martin Kuba s tím, že příští týden představí výhled do léta a zhodnotí plnění očkovací strategie představené v lednu.