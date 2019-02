Rájov – /JIHOČESKÉ FILMOVÁNÍ/ V 50.letech minulého století, tedy přibližně před šedesáti lety, zavítali do jihočeského Rájova kousek od Zlaté Koruny filmaři. Vznikl zde dětský snímek Dobrodružství na Zlaté zátoce.

Štáb hledal idylickou venkovskou říční krajinu s přívozem, rybami a pasoucím se dobytkem. Našel ji u Vltavy v Rájově na Českokrumlovsku, kolem ústí Jíleckého potoka, ale také zabrousil na zátoku k Bechyni na řeku Lužnici a využil nedalekého romantického kaňonovitého údolí Židovy strouhy s jejími skalami. Na místě zvaném „u skály" v Rájově nechal filmový architekt vystavět chaloupku převozníka, která byla po natáčení demontována. Interiérové dekorace vznikly v pražských hostivařských ateliérech.



S komparzem nebyl žádný problém. Filmaři si ho vybrali přímo v Rájově a Zlaté Koruně. Natáčení se stalo velkým dobrodružstvím pro místní kluky. V klukovské partě, která nejprve „válčí" a pak kamarádí s hlavním hrdinou, si zahráli například Karel a František Bohdalovi nebo Tomáš a Vladimír Štindlovi.



V maličko odstrkovaném blonďáčkovi místní lidé poznávají Karla Bohdala (na snímku vpravo). „Filmaři si mě a bratra Františka, který už nežije, zřejmě vyhlédli na návsi v Rájově. Natáčení pro nás byla ohromná zábava. Bylo to nádherné, žádné stresy," zasní se Karel Bohdal. Když bylo hezké slunečné počasí, vytáhli filmaři místní kluky ze zlatokorunské školy a ti jeli točit.



Karlu Bohdalovi v paměti nejvíce utkvěla jedna ze závěrečných scén, kdy poskakuje na vrbě. Ostatní kluci loví štiku. Tato scéna pochází ze Židovy strouhy. Karel Bohdal si pamatuje, že už nastal podzim a bylo poměrně chladno.



„Také jsem natáčel záběr, kdy upadnu. Panu režisérovi se pořád něco nezdálo, asi jsem padal málo opravdově, tak jsem to musel několikrát opakovat. Za natáčení dostali rodiče asi nějaký honorář, ale to jsem nevnímal," řekl Karel Bohdal, jenž o filmování „Zátoky" občas vypráví sousedům nebo vnoučatům. Zajímavé je, že jeho vnuk Adam Bohdal z Českého Krumlova hraje v novém snímku Jiřího Menzela Donšajni.



V Pojarově dětském filmu se v úvodu mihne také obyvatelka Rájova Jarmila Mrázová jako mladá selka. „Vystupuji z přívozu, vedu ovci a říkám herci Hlavatému: Zaplať pánbůh, strejdo. Už je to dávno," usmívá se Jarmila Mrázová. U nich v chalupě bydlel během natáčení spoluautor scénáře a asistent režie Ladislav Helge. Ten mladou ženu tehdy vyzval, aby si přivydělala v komparzu.



„Spolu s Ladislavem Helgem u nás nocoval i architekt Jaroslav Krška. My jsme tenkrát předělávali barák, tak jsme jim pronajali dvě místnosti v podkroví. Mně bylo nějakých šestnáct let," sdělila Jarmila Mrázová (na snímku).



Ta přidala jednu historku. Architekt Krška trpěl na žaludeční vředy a potřeboval domácí stravu. Chodil dolů do světnice na večeře a nepohrdl třeba bramborami s mlékem. „Také si vybavuji, že členové štábu včetně pana režiséra Pojara k nám chodili hrát karty. Hlavní hrdina, kluk Ilja, byl trochu protivný a asi rozmazlený. Myslel si, že může všechno. Kvůli němu se vozily do vsi denně čerstvé rohlíky na snídani. To tehdy nebylo obvyklé," vypráví Jarmila Mrázová.



Ve filmu se neobjevují jen zdejší lidé, ale také „domorodé" zvířectvo, například krávy. Kozu, kterou s sebou vodila dívka Mařenka (Jarina Rejšková) poskytla rodina Homolkova z č. p. 6. Po chalupě se tam říká U Moučků. Ve filmu se objevil také přívoz, který patřil rodině Fošumů ze samoty Cihelna.



Byť je film Dobrodružství na Zlaté zátoce poměrně hodně starý a černobílý, stále má spoustu pamětníků, například spolužačky klukovských herců. Sestry Miloslava Dušáková a Jaroslava Crhanová dodnes vidí, že kluci byli kvůli natáčení namazáni dohněda, aby vypadali jako opálení. „Když bylo venku zamračeno, seděli kluci s námi v lavicích. Jakmile vysvitlo slunce, jeli filmovat a my jsme jim to v dobrém záviděli. Zameškali spoustu hodin," rozkládá Miloslava Dušáková, rozená Štindlová, dnes z Chvalšin, kdysi ze Zlaté Koruny.

Kouzelné místo u řeky si členové štábu zamilovali. Po skončení natáčení se sem ještě několik let vraceli na léto. Například kulisák Kulík jezdil s rodinou k „Petrouškům" do č. p. 15.

Architekt si k Anežce Šítalové chodil pro mléko

Na natáčení filmu Dobrodružství na Zlaté zátoce vzpomíná dnes šestaosmdesátiletá Anežka Šítalová z Rájová s velikou nostalgií. Aby ne, oblast, ve které žije, a ve které se film natáčel, tehdy zahrnovala pouze dva domy, takže dvouměsíční pobyt filmařů byl pro místní lidi velikou událostí. O to větším zážitkem pak bylo, že si Anežka Šítalová ve filmu dokonce i zahrála.

„Byla to vlastně náhoda, že jsem se tam objevila. Využili mě, protože jsem byla místní a půjčili jsme jim krávy. V jedné scéně je pasu na kopci. Co si pamatuji, tak jsem za to dostala docela slušný honorář," zmínila sympatická seniorka, která okamžitě dodala, že to byla její jediná herecká zkušenost. Další podobné ambice neměla. „Jsem jen obyčejná ženská, žádná herečka," usmála se.



S filmovým štábem byla tehdy osmadvacetiletá žena v častém kontaktu. „Pan architekt Krška byl moc sympatický pán. Jednou ke mně přišel, že má chuť na naše domácí mléko. Měla jsem ho náhodou ve sklepě, tak jsem mu ho dala. Pak za mnou chodil denně," zavzpomínala. „Nakonec u nás ubytovali jednoho z herců. Dostávala jsem za to dobře zaplaceno, protože jsem mu dávala také najíst," řekla.

Filmařům Anežka Šítalová poskytla i ošacení, které bylo následně ve filmu využito. Chtěli to nejhorší, co doma našla. „Vybrali si jedny obnošené kalhoty a roztrhanou košili. Zkrátka oblečení, které jsem chtěla vyhodit. A vida, jaké našlo uplatnění."



Dcera Anežky Šítalové Marie Kamišová, které při natáčení Dobrodružství na Zlaté zátoce bylo šest let, nejvíce vzpomíná na štiku, jež se ve filmu objevila. Děti fascinovala svojí neobvyklou velikostí. „Pamatuji si, že ji můj strejda hlídal, aby vydržela a nikdo ji neukradl," řekla Marie Kamišová. „Byla opravdu obrovská, mohla mít tak dva metry. Kolosální kousek! Nesli ji dva dospělí chlapi a měli co dělat."



Marie Kamišová se ve filmu neobjevila. „Nikdo mě neoslovil. Jelikož jsem vyrůstala na samotě, byla jsem tak trošku odtažitá. Samotářka. A filmaři pro mě byli cizinci z Prahy," usmála se. Anežka Šítalová na filmaře vzpomíná jen v dobrém. Všichni se chovali velice slušně, a to jak režisér, tak samotní herci.



Ani není divu, že celá rodina byla tehdy napnutá, až film konečně uvidí. Z výsledku nakonec byli nadšeni. „Byl to moc fajn snímek. Dodnes se na něj ráda dívám, naposledy jsem ho viděla zhruba před deseti lety," řekla Anežka Šítalová. Před dvěma lety film promítali v rámci oslav v nedalekých Plešovicích. Ačkoliv by se projekce přímá účastnice natáčení ráda zúčastnila, bylo to pro ni ze zdravotních důvodů nereálné.