"Propadli se na špici na Frýdavě a ve vodě skončili všichni čtyři," popisuje. "Jeden šel po krk, druhý po pás, třetí po kolena a čtvrtý po kotníky."

Byli to tři muži a jedna žena. "Byli na to ale náležitě vybavení, měli házecí pytlíky, vesty, švédské bodce, ale i tak byli podle mého dost překvapení, protože sebou neměli žádné náhradní oblečení."

Stalo se to ve dvě hodiny odpoledne. Antonín Labaj byl zrovna u vody v místě, odkud ve Frymburku vyjíždí přívoz. Natáčel tam televizní reportáž o tom, že vstup na led je v těchto dnech smrtelně nebezpečný.

"Vtom přiběhli nějací cizinci, jestli dokážeme pomoct, že se na druhém břehu propadli nějací lidé. Zavolali jsme hasiče, kteří zalarmovali záchranku. Když jsme došli pod starou školu, jeden z party probořených bruslařů přebruslil přes vodu k nám, řekl nám, že jsou vybavení a pomoc nepotřebují, a tak jsme hasiče zase odvolali."

Nebezpečí je podle něj i v tom, že někdo se tím, že už na Lipně bruslil, chlubí, a ostatní si z něj berou příklad, což byl příklad i této čtveřice, kterou také inspirovali známí. "Propadli se zrovna tam, kde se před nimi v minulosti propadlo už několik lidí. Ale i když mají záchranné prostředky, nikdy neví, jak na to lidské tělo zareaguje. Je to opravdu hrozně nebezpečné, u nás máme sotva tři centimetry ledu, navíc je přes den nad nulou. Je to v každém případě hazard se životem," varuje Antonín Labaj.

Na Lipensku má být i celou sobotu nad nulou, navíc v pátek večer začalo mrholit, tím spíše by nikdo neměl vstupem na led riskovat.