Zakládající člen, kytarista i zpěvák skupiny Wohnout a malíř Honza Homola (1976) vystavuje své grafobrazy v budějovické Galerii Panská 1.

Výtvarník a muzikant Honza Homola vystavuje v budějovické Galerii Panská 1. | Foto: Deník/Jaroslav Sýbek

Díla vystudovaného loutkáře, průkopníka skateboardingu u nás a cestovatele tu uvidíte do 24. června. Otevřeno je od pondělí do pátku 10 až 18 a v sobotu od 9 do 12 hodin.