Prezidenta motorkářského klubu Moto Bizoni Czech Jaroslava Hájka účast mile překvapila. „Nebyli jsme v očekávání, letos nepřálo počasí a dokonce nám zrušili i exkurzi v pivovaru v Humpolci, která měla následovat,“ popsal peripetie.

Letošní ročník byl pro pořadatele výjimečný hned z několika důvodů. „Poprvé s sebou na vyjížďku beru svou dceru,“ pochlubil se.

ŽENA V ČELE

Vůdcovství kolony navíc na asi deset kilometrů převzala Kamila Rytířová z Dobronic. Privilegium dostala jako dárek ke kulatým narozeninám. „Moc si toho vážím, je to pro mě čest, ale i velká zodpovědnost. Současně z toho mám i trochu trému,“ vyjádřila své dojmy.

ZAPLNILI KOSTEL

Před šedesáti kilometrovou vyjížďkou motorkáři obsadili kostel Nejsvětější trojice a zúčastnili se mše a varhanního koncertu. Potom už jáhen Václav Mikula vyrazil se svěcenou vodou na Gabrielovo náměstí. Každému stroji požehnal a řidičům popřál jízdu bez nehod. Zájemci vystoupali i na věž.

Požehnání se dostalo i dvěma babetám, na kterých jejich majitelé z Ratibořských Hor, Jiří Bažant a Jana Volfová, najeli už více než pět tisíc kilometrů. „Jezdíme bez nehod a nechceme, aby nás někdo srazil,“ nastínili důvod své návštěvy.

Na společný výlet se však nevydali. „Nejedeme, protože bychom jim nestačili. Jsme pomalejší a musíme být vidět,“ uvedli, proč se oblékli do reflexního.

S ŽIVOTEM SE POPRAL

Mezi milovníky jízdy v jedné stopě patří i jednasedmdesátiletý Jaroslav Novák z Chýnova. Loňský ročník vynechal, a tak to přišel napravit. „Jezdím na motorce s přítelkyní, jsme motorkářská rodina, trošku blázni. Ale máme to všichni rádi. Ta atmosféra a lidi kolem jsou moc fajn,“ osvětlil.

Svoji rudě červenou Hondu už vlastní 15 let, říká, že je to jeho stařenka. Osud se s ním ale nemazlil, přesto neztrácí optimismus. „Nedivočím, měl jsem jen jednu malou nehodu v rychlosti chůze. V životě jsem měl však smůlu, zemřela mi žena a na motorce se mi zabil syn. Lidé by na sebe měli být opatrní a ohleduplní,“ připomněl.

NOVINKY Z KLUBU

Bizoni se za rok rozrostli o dva členy tzv. čekatele. Opravili svou klubovnu, kde se také v sobotu večer setkali. „Dali jsme novou střechu a postavili luxusní venkovní sezení pod pergolou,“ popsal prezident klubu Jaroslav Hájek.

Likérka Jindřichův Hradec jim namíchala i vlastní nápoj. „Je to v podstatě griotka a rum. Jmenuje se Bizoní krev,“ dodal.

Letos se chystají na dovolenou do Rumunska a napřesrok se chtějí po téměř deseti letech vrátit do Ameriky na slavnou Route 66.