Zakázku od berlínského senátu v objemu 9,6 milionu eur přijala po dvou marných pokusech deggendorfská fima Streicher Maschinenbau. Vlastní lávku zdobenou ornamenty a pojmenovanou po bývalé izraelské předsedkyni vlády navrhli architekti společnosti ACME s kancelářemi v Londýně, Berlíně a v Sydney.

Sedmidílný 190 tun těžký most byl zhotoven v Deggendorfu během šesti měsíců, svařen, nalakován a 6. října naloděn. Do cíle dorazil 22. října. Horní vrstva má zlatou barvu, takže ve slunci září, a v noci pomáhají tomuto efektu LED světla.

Průměrný byt: 100 metrů

Průměrná plocha bytu v Rakousku byla loni 100 metrů čtverečních. „Za 15 let se tedy moc nezměnila – v roce 2004 měřila průměrně 96,4 metru,“ píší OÖN. Mezi zeměmi jsou značné rozdíly – v Burgenlandsku měli průměr 124 metrů, v Dolních Rakousích 116, v Horních Rakousích 109. Nejsnístěněji bydleli Vídeňáci – na 73,7 metru. Ze 3,95 milionu ohlášených hlavních sídel bydlí v 1,5 milionu „singly“, tedy osaměle žijící, v 1,2 milionu dalších dvě osoby. Pět nebo víc lidí žije jen ve 240 000 domácnostech.

Odpad až do Malajsie?

Nevládní organizace Greenpeace tvrdí, že má doklady o letošním protiprávním transportu 700 tun nerecyklovatelného materiálu z Rakouska určeného do Malajsie, píší OÖN. Byl naložen ve 28 kontejnerech údajně zhodnotitelného plastu. Rakouská vláda prý plánuje vrácení čtyř z těchto beden, které v cílové zemi neprošly celním řízením, k analýze. Podle Greenpeace fotografie, videomateriál a výpovědi recyklační firmy v Malajsii dokládají, že tamní obchodník v rozporu se smlouvou obdržel nerecyklovatelný elektro-plastikový šrot, který proto uložil na skládku. Do Malajsie mělo takto jít už loni minimálně jedenáct kontejnerů škodlivého odpadu z Rakouska.

Linecký list vysvětluje, že odborné spálení jedné tuny odpadu v Rakousku stojí 100 až 170 eur. V aktuálním případě by tedy původce zaplatil až 120 000 eur. „Místo toho ale zřejmě malajsijský obchodník náklady transportu a celního řízení převzal, aby mohl materiál recyklovat a prodat,“ uvádějí OÖN.

Uvěřila jasnovidce…

Ve vyšetřovací vazbě je v Rakousku od července 50letá „jasnovidka“, která „nakukala“ bývalé špičkové lyžařce, že její problémy zavinilo „negativní záření“, a začala ji „ošetřovat“. „Špatného červa“ ji například zbavila slepičím vajíčkem, píše linecký Volksblatt. Podobně oklamala víc lidí. Je stíhána za těžký podvod.

Jak zjistila agentura APA, obviněná oslovila sportovkyni, jí zcela neznámou osobu, v polovině května na náměstí většího města (jakého, to není uvedeno prý kvůli právní ochraně poškozené) s nabídkou pomoci zvládnout její problémy. Odebraly se do kavárny a v delším rozhovoru lyžařce sdělila, že je pod vlivem „negativních vln“ vysílaných bývalou partnerkou jejího muže. Kromě toho se v jejím žaludku uhnízdil „špatný červ“. Za pomoc jasnovidkyně žádala peníze. Podle vyšetřovatelů šla žena okamžitě k bankomatu a předala jí 2500 eur.

Jasnovidkyni se také svěřila s tím, že má sbírku mincí. Ta jí řekla, že zlaťáky byly také „ozářeny“ a musejí se vyčistit. Sjednaly si další setkání téhož večera a obviněná na rozloučenou vložila „klientce“ do dlaně slepičí vajíčko, zjevně předem upravené. To měla zamotat do noční košile a položit si jej na břicho, aby se tak zbavila onoho „červa“.

K večernímu setkání lyžařka přinesla zmíněné vajíčko a svou sbírku mincí v ceně přes 25 000 eur. K udělání dojmu podvodnice „zakouzlila“ nad skořápkou, ta praskla a uvnitř byl asi pěticentimetrový červ… Posléze jasnovidkyně převzala k „vyčistění“ sedmnáct dukátů s filharmoniky a odešla. Poškozená pak o ní týdny neslyšela a po poradě na ni podala trestní oznámení.

Jak ji nakonec našli, zpráva Volksblattu neuvádí. Zastupují ji ale vídeňští prominentní advokáti Werner Tomanek a Philipp Wolm. „Poškozená zlaté mince naší mandantce dala dobrovolně, nebyla k tomu donucena,“ cituje list Tománka. Sbírku obviněná mezitím vrátila, „ale nemá pocit, že udělala něco protiprávního“. Chtěla prý sportovkyni pomoci. „Velké náboženské společnosti žijí z podobných obchodních modelů, a to už staletí dobře,“ dodal advokát.

Na fotbal „se svačinkou“

K nedělnímu prvoligovému utkání fotbalistů LASK doma se St. Pöltenem může podle aktuálních pravidel ministerstva zdravotnictví přijít 1500 diváků, z toho 400 do sektorů VIP, kde neplatí normy svazu, ale gastronomie. Tento úsek byl k dodržení protiepidemiologického zákona zmenšen ze 600 na 400 míst. „Fanoušci na tribunách si smějí k zápasu přinést kromě povinných roušek, obrazně řečeno, i housky se salámem, pokud nebudou ,zabaleny´ v obalech použitelných k vrhání, ale žádné láhve nebo plechovky,“ uvádějí OÖN.

Mobily pro Afriku

Žáci, učitelé a přátelé školy v Hauzenbergu v dárcovské misionářské akci posbírali během tří měsíců i v čase korony přes 50 vysloužilých mobilů a odeslali je k recyklaci. Část výtěžku připadne na práci traumacentra pro uprchlíky z občanské války v Demokratické republice Kongo nebo jinému partnerovi projektu Missio München. „Díky ,druhému životu´ mobilů a recyklaci surovin je tak navíc chráněno životní prostředí před škodlivinami,“ píše PNP. Žáci z Hauzenbergu chtějí v akci pokračovat a vyzývají k předání starých telefonů zbavených SIM karet třeba i s akumulátory a nabíječkami sekretariátu Školy Michaela Atzesbergera. O Velikonocích by chtěli poslat Missii další balíček.

Na snímku jsou Sophia a Lukas z 5.-6. třídy na poště s balíkem 53 darovaných mobilů o váze 7,6 kilogramu.