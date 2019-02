Linec - Rakouští producenti mléka se obracejí zády k domácím zpracovatelům. Od 1. dubna, začátku nového mlékárenského hospodářského roku, začne dodávat do Bavorska dalších 70 zemědělců. Dotkne se to zejména mlékárny v Pöndorfu, která vyrábí hlavně sýry – ztrácí 34 z dosavadních 270 dodavatelů a 6,5 z nynějších 33 milionů litrů. Gmundneru Milch vypovědělo smlouvu 15 výrobců s celkem čtyřmi miliony litrů.

Ilustrační foto: | Foto: Deník/Karel Pech

Přitom „utíkají" především velcí producenti. Domácím zůstávají malé statky, a tedy nevýhody vyšších nákladů na přepravu malých množství produktu. Rakouské mlékárny se zlobí, protože s nimi prý o změně výrobci nejednali, a tvrdí, že nákupní ceny v Bavorsku nejsou nižší. Platí tam ale jiná pravidla, oproti Rakousku tamní mlékárny berou i mléko krav krmených geneticky upraveným krmivem. U soji například rozdíl dělá 10-15 centů na kilo, píše deník OÖN.

Milovníci zvířat

Téměř čtyři z deseti Rakušanů chovají alespoň jedno domácí zvíře. 63 procent z nich má kočku, 42 procent psa, 13 procent hlodavce a malé savce, 9 procent rybičky, 4 procenta plazy a 3 procenta ptáky. V průzkumu agentury Spektra uvedlo 80 procent dotazovaných, že v držených zvířatech mají přítele a partnera, pro 65 procent jsou dokonce plnohodnotným členem rodiny. Tomu odpovídá i zacházení s nimi. 29 procent chovatelů dává svým miláčkům dárky k narozeninám. 17 procent zásadně neodjíždí nikam bez nich. V průměru Rakušané vydávají na své domácí zvíře 50 eur měsíčně, osm procent dokonce přes stovku. 56 procent řeklo, že při nákupu potravy pro psy a kočky hledá něco zvláštního.

Na venkově drží domácí zvíře 44 procent lidí, ve velkých městech jen necelých 30 procent, ve Vídni 34 %. „Tam jde láska ke zvířatům tak daleko, že otevřeli první rakouskou kočičí kavárnu (www.cafeneko.at)," píše deník OÖN. Hostům tam nabízejí ke kávičce pomazlení s kočičkami z městských útulků.

Hitlera nepovolí

Ačkoliv v roce 2015 vyprší ochrana autorských práv pro Hitlerův Mein Kampf, bavorský ministr vnitra Joachim Herrmann ujistil, že ani poté nebude moci být volně nabízen a nakupován v knihkupectvích. Herrmann s ministryní spravedlnosti Beate Merkovou nechali přezkoumat možnost, zda by Mein Kampf mohl být pro vydavatele volný. „Výsledek byl jednoznačný, originální text je nacionalisticky štvavý," řekl Herrmann deníku PNP. „Porušuje trestní zákon a nesmí být v originální podobě šířen."

Ministr v té souvislosti signalizoval tvrdý postup. „Pokud by to někdo zkoušel, knihy necháme okamžitě zabavit a zničit," řekl. Podle něho by bylo neúnosným, kdyby byl Hitlerův štvavý spis s jeho šílenými myšlenkovými pochody prodáván jednoduše jako každá jiná kniha. Nacisté a jejich ideologie u nás nesmějí mít místo," dodal.

Rozvedl, že „pro vědecké a historické účely" bude ovšem od roku 2016 možné přinášet na trh Mein Kampf „v komentované verzi". I tato vydání chce ale ministr podrobit přísné kontrole, aby se NPD nebo neonacistická uskupení nepokoušely dílo vydávat s pravicově extremistickými komentáři. „Tomu musíme s veškerou důsledností zabránit," uzavřel ministr.

Protože až do své smrti v roce 1945 byl Hitler k trvalému pobytu hlášen v Mnichově, přešel jeho majetek na stát. Jeho součástí je mimo jiné Hitlerův privátní byt na Náměstí Prince Regenta a také autorská práva na Mein Kampf. Bavorsku náležejí také vydavatelská práva nakladatelství Eher, kde kniha původně vyšla. Bavorské ministerstvo financí jako správce tohoto majetku dosud nikdy dotisku nepřivolilo a tak zabránilo dalším vydáním. Autorské právo nicméně s koncem roku 2015 vyprší.

„Vydání před rokem 1945 mohou antikvariáty volně prodávat, cena se pohybuje kolem 100 eur," pokračuje PNP. „Mnichovský historický institut připravuje na objednávku země Bavorsko komentované vydání Mein Kampfu po roce 2015. Má být svým způsobem normou – a případným vydavatelům kvůli zisku ubrat vítr z plachet. Vydavatelům s politickými cíli pak chce šlapat na paty ministr Herrmann…"