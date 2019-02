Tábor – Ačkoli dostali od krajské hygienické stanice rekordní pokutu 420 000 korun, pokračují. Mighty Sounds, největší hudební festival ve střední Evropě pro žánry jako punk, ska, reggae nebo indie rock, obsadí od 11. do 13. července táborské letiště u Čápova dvora, kde oslaví desáté narozeniny.

Táborský festival Mighty Sounds. | Foto: David Peltán

Hlavními tahouny jsou folkový hudebník Everlast, punková legenda Perkele či folk-punkoví Dropkick Murphys. Doprovodný program zdobí ruský divadelní soubor Teatr Novogo Fronta. Na třídenní akci se představí kolem 150 interpretů, hrát budou na čtyřech pódiích. Loni na Mighty Sounds dorazilo asi deset tisíc lidí.



„Dramaturgie posílila to, co si návštěvníci nejvíce pochvalovali, tedy akustická vystoupení členů některých skupin, hardcorové kapely na jednom pódiu ve stanu a střídání dvou hlavních pódií," řekla mluvčí Mighty Sounds Markéta Štechová. Její tipy jsou The Slackers, Everlast, Vladimír 518 s kapelou, Hentai Corporation, Nano a Irie Révoltés, kteří se pro velký úspěch na festival vrací již poněkolikáté.



Na Mighty Sounds letos dále vystoupí Nekromantix, Stick to Your Guns nebo Evergreen Terrace, reggae zastoupí Tanya Stephens & Royal Roots Band, energickou show opět předvedou rock'n'rolloví Koffin Kats, žánr ska reprezentují mj. Talco. Z českých kapel přijedou Sto zvířat, Locomotive, Niceland a další. Nové desky představí Fast Food Orchestra s Dr. Karym či Discoballs.



Letošní ročník nabídne podle pořadatelů nejlepší zvukovou techniku, která se dá v Česku sehnat. „Návštěvníci si budou moci vychutnat zvuk na světové úrovni. Bude to nejkvalitnější možný zvukový zážitek. Proti hluku to nepomůže, v neděli ale budeme končit dříve než v minulých letech," řekla Markéta Štechová.



Z divadel letos pořadatelé pozvali ruský soubor Teatr Novogo Fronta nebo Arte della Tlampač, soubor, který vznikl před deseti lety v Českých Budějovicích a je známý svými scénkami.



Kromě nich se na divadelní scéně objeví duo Vasilův Rubáš i Kapitán Demo alias Jiří Burian (Republic of Two, Southpaw…). Večery ve stanu Radia 1 přinesou reggae a dubové DJs, s nimi vystoupí i mexický zpěvák Lenguareta. V Party Village se zase představí duo dýdžejů Bounce! Bounce! s Karlem Buriánkem, známým ze Sunshine.



Tradičně nabídne Mighty Sounds turnaj ve fotbale, nohejbale a výběr zábavných a exotických her jako je například kubb, tradiční švédská hra se dřevěnými kolíky. Poprvé bude v areálu trampolína a možnost zahrát si bumperball, k němuž se používají velké nafouknuté plastové koule, známé ze hry zorbing. Na u-rampě dostane prostor exhibice na kolech a skateboardech, pro fotbalové nadšence budou v areálu obrazovky s přenosy fotbalových utkání z mistrovství světa.



Festival Mighty Sounds dostal letos na jaře od krajské hygienické stanice vysokou pokutu. Za překročení limitů hluku v nočních hodinách vyměřili hygienici pořadatelům trest 420 000 korun. Organizátoři to označili za likvidační verdikt, odvolali se a případ se nadále řeší.



Pokuty za hluk dostává festival opakovaně. Letos sepsali organizátoři petici: chtějí dosáhnout změny zákona, toho, aby se upravily hlukové normy pro jednorázové kulturní akce pod širým nebem. Dosud nasbírali přes 10 000 podpisů. „Budou se nadále sbírat i přes léto. Děkujeme všem, kdo naše snažení podporují a kdo podepsali," řekl za pořadatele Jakub Siňor.



Kvůli hluku se organizátoři rozhodli skončit v neděli dříve než v předchozích letech. Hudba by měla doznít po půlnoci. „Opět prosíme lidi o shovívavost nejen co se hluku týče, ale také dopravních omezení. Silnice E55 bude u Kauflandu zúžená, doporučujeme využít dálnici a obchvat," řekla Markéta Štechová. Jako loni se snaží Mighty Sounds podporovat ekologii; nádobí bude z palmových listů, kelímky na pivo zálohované.



Třídenní vstupenka stojí do 10. července v předprodeji 1290, na místě 1390 korun. Celý program je na webu www.mightysounds.cz.

DAVID PELTÁN