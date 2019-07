Český Krumlov /VIDEO/ - Ráno je přivezli z olomoucké zoo a po čtvrté odpoledne už medvědí sourozenci prozkoumávali venkovní výběh v hradním příkopu českokrumlovského zámku.

Ještě předtím se ale na ně přijel podívat ministr životního prostředí Richard Brabec a ředitel ZOO Olomouc Radomír Habáň, který medvíďatům přivezl občanské průkazy a ministr je slavnostně předal medvědáři Janu "Míšovi" Černému. Pokochat se mláďaty přijel i Václav Chaloupek, dnes senátor, ale hlavně letitý medvědářův kamarád, který má na svědomí několik večerníčků nejen s medvíďaty, ale i dalšími mláďaty. Už je to skoro dvacet let, co si z krumlovského zámku odvezl Vojtu, Kubu a Matěje, tři medvíďata, která máma medvědice odmítla a medvědář je doslova vypiplal u sebe doma v panelákovém bytě.