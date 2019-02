Pasov – Ke 200. výročí narození Karla Marxe, pověstného kritika kapitalismu, „vydal“ jeho rodný Trier zvláštní emisi eurobankovek, a to v nominální hodnotě 0 eur, napsala PNP.

Dočkal se svého eura. | Foto: Deník/repro PNP

Stala se prodejním hitem. Jak řekl prokurista místní turistické a marketingové společnosti Hans-Albert Becker, udáno už bylo přes 100 000 kusů. „Fialové suvenýrové bankovky s portrétem filozofa šly do celého světa – od Austrálie po jižní Ameriku. Jsou jako pravá platidla na bezpečnostním papíře s vodoznakem a měděnými pásky. Obzvláštní oblibu získala v Asii – jen do Číny už jich šlo 25 000 až 30 000,“ píše list. Dodává, že Marx se narodil v tomto městě 5. května 1818. Jeho město ho v jubilejním roce připomíná řadou programů.

Když stát, tak rovně

V Chamu (okr. Deggendorf) zpřísnili parkování. Kdo na parkovišti nebude stát uvnitř značení, ale na vymezující čáře, a tedy bude částečně blokovat sousední stanoviště, zaplatí deset eur, napsala PNP. Pokud tak donutí souseda, aby taky zaparkoval „přes čáru“, budou varováni oba bez ohledu na to, „kdo začal“. Tento přestupek je v katalogu celostátně platných předpisů. „Už to trestáme dávno,“ říká vedoucí správy města Elisabeth Aignerová. Kdo se podle ní do vyznačeného „chlívku“ nevejde, nemá vůbec na parkoviště zajíždět. Na nové poměry – rozšířené SUV a větší limuzíny – jsou už parkoviště upravena nebo upravována.

Klimatizace v hromadce?

Tramvaje a autobusy v některých velkých bavorských městech mají být v příštích letech všechny vybaveny klimatizací, uvedla PNP. V Mnichově, Norimberku a Augsburgu nahradí nové vozy s tímto vybavením veškerý starý park. Dopravní podnik v Augsburgu uvádí, že klimatizována je většina autobusů a v mnoha tramvajích je zařízení, které teplotu může alespoň trochu snížit. V Mnichově také moc nefungují, protože výkonná zařízení jsou pro tramvaje moc velká a těžká. Norimberk testuje ochranné teplotní fólie nalepované na skla, do tří let mají být na všech vozidlech. Během pěti let má mít každý autobus klimatizaci. Ve Würzburgu naopak chce městský dopravní podnik na klimatizované vozy zcela rezignovat, jsou prý špatné pro životní prostředí a neefektivní, protože na kadé zastávce do nich zase vniká horký vzduch ulice.

Komu má stačit 150 eur?

O politickém „ústřelu“ rakouské ministryně sociálních věcí Beate Hartinger-Kleinové (FPÖ) náš web informoval. Před dvěma týdny ministryně uvedla v televizním interview ke státní podpoře, že lidem má stačit 150 eur měsíčně - dostanou-li k tomu bydlení, tak prý rozhodně. Kritici tohoto vyjádření ji vyzvali, ať to zkusí sama, a podaří-li se jí to, rozdá jejich skupina její ministerský plat potřebným. Kleinová později prohlásila, že ji nepochopili – mluvila prý o uchazečích o azyl, o které je podle ní všestranně pečováno.

Šéf Svobodných Heinz-Christian Strache ve čtvrtek její výrok znovu obhajoval - oněch tolik diskutovaných 150 eur se prý týká výlučně ne-Rakušanů, „těch, kteří ještě nikdy do našeho sociálního systému nic nevložili, neučí se německy, nechtějí pracovat a brání se vzdělávacím kurzům“. Tyto osoby by měly dostat ubytování, jídlo, lékařskou péči a kapesné 150 eur měsíčně, to podle něho stačí, řekl na youtube FPÖ. „Tento předpoklad nabízí základ k integrování se tomu, kdo se integrovat chce,“ řekl.

Nebezpečné silnice

Za půl roku se v Bavorsku stalo 197 770 dopravních nehod, o 0,8 procenta víc než loni. Zraněno při nich bylo 32 297 lidí (-2,1 %) a usmrceno 271 osob (+0,3). Nápadně přibylo usmrcených motorkářů – bylo jich 66, o 13,7 procenta víc. Ze dvou na devět vzrostl také počet mrtvých dětí. Zvýšil se i počet zabitých cyklistů (+6,8 % na 31), o pětinu méně naopak zahynulo chodců (28). Seniorů nad 65 let zemřelo na silnicích 72 (-4 %).

Příčinou 8690 tragických nehod byla nepřiměřená rychlost, která stála životy 85 lidí. 21 občanů zemřelo proto, že nebyli připoutáni. Při nehodách s alkoholem bylo usmrceno 17 lidí.

Kde má svátek Marie

Patnáctý srpen tradičně rozděluje Bavorsko, uvedla PNP. Katolický svátek Nanebevzetí Panny Marie je zákonným svátkem ve 1704 ze 2056 obcí v této zemi. Především ve Středním a Horním Francku musejí lidé normálně do práce, v Horním a Dolním Bavorsku mají naopak volno ve všech obcích. Také v pěti z osmi bavorských velkoměst budou mít ve středu sváteční klid, jen v Norimberku, Fürthu a Erlangenu budou podniky, obchody a úřady otevřeny. Rozhodující je, zda je v místě víc obyvatel katolického vyznání než evangelického. Ve zmíněch zemských franckých okresech je víc katolíků jen v 18,1 a 46,3 procenta obcí, v Horní Falci ale v 96 procentech, ve Švábsku v 95,4 a v Dolním Francku v 87 procentech. Pro zaměstnance není rozhodující bydliště, ale pracoviště.

Kolektory na státní střechy?

Zelení dál chtějí bavorskou vládu tlačit svým klimatickým programem „17+4“ k většímu nasazení proti ohřívání Země, píše PNP. Prvním bodem je využívání sluneční energie na všech státních budovách, následující bod požaduje zrušení omezení výstavby větrných elektráren, jak je prosadil bývalý ministerský předseda Horst Seehofer (CSU) pravidlem 10H o minimálním odstupu „větrníku“ od obytných budov obce v desetinásobku výšky věže. Dalšími požadavky jsou rozsáhlá výstavba zařízení na skladování elektřiny, ustoupení od plánované třetí startovací dráhy letiště v Mnichově, založení energetických agentur v každém okrese, výraznější podpora hromadné dopravy na venkově a odstoupení od výstavby nových hospodářských parků na zelené louce.

Název programu se odvíjí od 17 bavorských a čtyř spolkových návrhů (například zastavení těžby hnědého uhlí).

Na Pacific Trailu

Náhodně zhlédnutý film Pacific Crest Trails (PCT) o cestě mladé ženy z Kalifornie do Kanady „zdvihl“ loni Gisellu Krinzingerovou (27) z Welsu k pokusu absolvovat tuto dobrodružnou cestu dlouhou 4279 kilometrů (neboli 2659 mil) také, píší OÖN.

Vzdala místo učitelky národní školy a koncem března odletěla s půlročním vízem do Los Angeles, odkud se vydala do městečka Campo na americko-mexické hranici. Pustila se do kalifornské pouště a dál bez větších zkušeností z vandrů směrem ke kanadské hranici. „Na začátku jsem byla úplně sama, ale naštěstí jsem brzy natrefila na lidi se stejným záměrem, ke kterým jsem se mohla připojit. Byli jsme správnou trailovou rodinou,“ vypráví. V jednu dobu jich bylo osm, ale protože každému vyhovovalo jiné tempo a řada chtěla absolvovat jen část cesty, na konci zbyli jen Gisella a Američan Trevor.

Na cestě nesla nejvýš 20 kilogramů, z nichž postupně vypouštěla to, co nepotřebovala. Jednou se tak ocitla v šortkách na sněhu a od tištěných popisů plánů tras přešla na mobil. Proviant promýšlela podle váhy potravin a jejich energetického obsahu. „Jablko třeba váží na těch pár kalorií, které dodá, příliš,“ směje se. V posledních měsících se tak živila především proteinovými kroužky – a oblíbila si podzemnicové máslo.

Na trase jí hrozila nebezpečí nedostatku potravin a vody, překračování prudkých toků a setkání s divokými zvířaty, třeba s medvědy. Nezřídka byly zdroje pitné vody na trase zapečetěny a stezka ve sněhu nebyla dobře patrná. „Nejdramatičtější situaci prožila na jednom průsmyku v Sierra Nevadě. Při sestupu ztratila rovnováhu a sklouzla 20 až 30 metrů dolů po zmrzlé vrstvě sněhu. Utrpěla velkou řeznou ránu na stehně, která vytrvale krvácela. Následující noc se cítila být na konci se silami a blízká tomu, aby cestu vzdala,“ pokračuje deník. Šla ale dál, zdolala dokonce 4421 metrů vysokou Mount Whitney a po čtyřech a půl měsíci a 3467 kilometrech dorazila na městečka Cascade Locks, svého předběžného cíle.

Nyní je dva týdny zase doma v Rakousku, kam se vrátila na svatbu své sestry. Do konce srpna bude odpočívat a čerpat další energii na posledních 812 kilometrů PCT, které jí zbývají. „Když už jsem došla tak daleko, chci cestu bezpodmínečně dokončit,“ řekla OÖN. Loni tuto pověstnou trasu do Manning Parku na americko-kanadské hranici zvládlo jen 491 ze 3934 elitních putujících, kteří se na ni pustili.

Po návratu do Kanady by chtěla zůstat do října v USA. Pohrává si už s myšlenkou brzy se pustit do dalšího dlouhého putování – Appalachian Trailu na východním pobřeží, dlouhého přes 3500 kilometrů…

Bavorská koupaliště se rozpadají

Zhruba polovina obecních volných a krytých plováren v Bavorsku, konkrétně 447, musí být sanováno, napsala PNP. 53 z nich jeví taková poškození, že stojí krátce před uzavřením, nedostane-li se jim nejnutnějších 150 milionů eur. Oprava všech těchto zařízení by přišla na 1,03 miliardy eur. Většina ohrožených plováren je v Horním Bavorsku (94, osmi hrozí zavření), v Dolním Bavorsku je „skóre“ 69 a 5. Do statistik nejsou zahrnuta privátní zařízení.

Místenka na příměstskou?

Jako jediní v Německu mají v Norimberku místenky na spoje příměstské hromadné dopravy, píše PNP. V červnu a v červenci využilo této možnosti pro jednotlivou jízdu vždy za jedno euro kolem 40 cestujících. Rezervace jsou vedeny přes dopravní centra, po internetu to bude možné napřesrok. Roční předplatné oblíbeného místa přijde na 40 eur. V dalších regonálních přepravních společnostech je tato možnost už delší dobu, v celém Bavorsku je měsíčně rezervováno asi 2300 míst.

Svaz cestujících Pro Bahn vidí rezervaci v příměstských spojích kriticky. Příliš krátké vzdálenosti mezi zastávkami a tomu odpovídající časté střídání pasažérů smysluplnost opatření podle nás zpochybňuje,“ řekl místopředseda spolku Lukas Iffländer. Protože v těchto soupravách nejezdí kromě řidiče skoro žádný další personál, může být problémem rezerované místo uvolnit.

Lákadlo Street Food

Na náměstí v Ennsu bude 18. a 19. srpna vždy od 11 do 22 hodin "European Street Food Festival". Své lahůdky tu nabídnou tucty food-trucků, kuchaři a vystavovatelé z celého světa. Všechny produkty budou připravovány a podávány přímo na místě.

OÖN uvádějí, že za koncepcí přehlídky je showproducent a profesionál v cateringu Jochen Auer a jeho Stage Culinarium Catering GmbH. Tato společnost patří už sedmnáct let ke „smetánce“ branže a zrealizovala už na 4500 cateringových akcí, také pro Rolling Stones, Paula McCartneyho, Depeche Mode, Pink, Metallicu, Lady Gaga, Black Sabbath, KISS, Guns n´Roses, Justina Biebera, Eltona Johna či Andrease Gabaliera, vypočítává list. Jochen Auer je také producentem evropské nejúspěšnější tattoo-show, Wildstyle & Tattoo Messe, kterou už vidělo na 1,8 milionu diváků.

Jak porážet ovce

Výnos rakouské vlády, který má „podvázat ilegální porážky ,na zadních dvorech´“, vstoupí v účinnost 15. srpnem, informuje linecký Volksblatt. Tím má skončit hygienicky nebezpečné a pro zvířata trýznivé usmrcování zhruba 25 000 ovcí ročně. Zákon porážení pro vlastní spotřebu z roku 2006 za určitých podmínek vyjmul z povinnosti veterinárních vyšetření, což bylo vykládáno i tak, že zvíře mohlo být prodáno novému vlastníkovi a bezprostředně poté v zařízení chovatele poraženo. Jeden podnik tak loni prodal k porážce 3000 ovcí, další dodaly na trh bez úřední kontroly po více než stovce kusů.

Novela má omezit tento postup jen na zvířata porážená skutečně pro vlastní spotřebu, jejich předání další osobě bez úřední prohlídky už má být vyloučeno. Ani pro vlastní spotřebu nepovoluje porážku rituální jinde než na vybraných místech, například košer jatkách. „Novelu mají kontrolovat spolkové země, a budou mít co dělat hned – 21. až 24. srpna jsou islámské svátky obětování, dodává Volksblatt.