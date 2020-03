Pro respirátory v neděli dorazila i českobudějovická uroložka Senta Burianová z EUC kliniky.

Dlouhá fronta a chladné počasí lékařku znepokojovalo. „Vůbec nechci působit negativně, ale myslím si, že organizace ze strany kraje selhala. Začalo to tím, že kolegyně mi řekla, že se musíme na krajském úřadě přihlásit, což mi přijde směšné, když nás krajský úřad zřizuje. Tedy ví, kde máme ordinace. Dále jsme dostali e-mail, který jsem ale neviděla, protože mám počítač v práci. Ale to by mi také nevadilo, jiná kolegyně mi sdělila, že v neděli v devět hodin můžeme vyrazit. Takže v neděli za pět minut devět jsme byly na krajském úřadě,“ přiblížila lékařka s tím, že byly dva stupně nad nulou a foukal ostrý vítr. Lékařů podle jejích slov dorazilo pětasedmdesát až sto. „Stáli jsme tam v řadě s dvoumetrovými rozestupy, lékaři dostávali tři respirátory na osobu. Respirátor má živnost sedm hodin, takže to není ani na jeden den. Ale dobře, dostali jsme respirátory na tři dny. Žádné ochranné štíty, žádné roušky jsme nedostali. Čekala jsem ve frontě hodinu a čtvrt. Kolegyni řekli, že je špatně zaregistrovaná a že jí respirátory nemohou vydat, že se jí ozvou večer. Navíc nás nevyhledávali v počítači, ale papírově podle IČA,“ komentovala uroložka.

Dodala, že jednání ze strany kraje bylo slušné a korektní. „Dostala jsem devět respirátorů, protože jsme v ordinaci tři a po hodině a čtvrt jsem odešla. Nejvíce potupné mi přišlo to, že ve frontě stáli lékaři, kteří v Budějovicích pracují pětatřicet let. Všichni ví, že důchodci jsou ohrožená skupina,“ zlobila se Senta Burianová. „Jedna paní doktorka na místě v neděli řekla: Jestli jsme nenastydli, tak teď nastydneme určitě,“ dodala lékařka. Podle ní měli lékaři dostat informaci více předem. „Měli nás například rozdělit podle abecedy. Já nadále funguji po telefonu, protože ochranné pomůcky nemáme. Musím uznat, že pacienti jsou rozumní, co se jim řekne, to respektují,“ podotkla lékařka, která je ráda za e-recepty, bez kterých by nyní těžko fungovala.

Hana Brožková, mluvčí Krajského úřadu Jihočeského kraje vnímala nedělní distribuci respirátorů však plynule. „Zádrhel nastal pouze na samém začátku distribuce, kdy byl zájem lékařů opravdu enormní už před samotným výdejem v 9 hodin. Přesto se podařilo situaci během zhruba hodiny a půl vyřešit. Dále pak už byla distribuce bez problémů. Přesto se snažíme distribuci materiálu stále vylepšovat a děkujeme všem zdravotníkům za trpělivost.“ Podle jejích slov se krajský úřad stále snaží na základě získaných zkušeností distribuci zlepšovat.

Veškeré informace o další dodávce osobních ochranných prostředků naleznou poskytovatelé zdravotnických služeb na stránkách jihočeského kraje. „Momentálně pracujeme na rozdělení osobních ochranných prostředků tak, aby byli všichni poskytovatelé uspokojeni. Proto znovu apelujeme na sledování našich webových stránek, kde zveřejňujeme aktuality o zahájení distribuce a výzvy k případnému odběru. Záleží nám na tom, aby k zásobení pomůckami pro všechny žadatele došlo v co možná nejkratší době,“ reagovala mluvčí.