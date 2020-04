To byl světový rekord v ledovém plavání. Výkon byl ohlášen Guinnessově knize. Schvalování chvíli trvalo, ale teď už dámy mají stvrzující papír z Londýna v ruce a v příštím vydání knihy rekordů se objeví. Však jim příprava na pokus dala zabrat – trénovaly desetkrát týdně, z toho šestkrát v jezeře a čtyřikrát v lázních… Na snímku PNP/Butzhammer si po rekordu užívají ve škopku teplé vody.

Řehtání po jednom

Velikonoční zvyk řehtání koledníků v Bavorsku změnila koronavirová pandémie. Protože zakázala veřejná shromáždění a další společné akce i církevním organizacím, vyzval farář Michael Nirschl z Waldkirchenu v duchu poselství pasovského biskupa Stefana Ostera, aby děti z jeho farního svazu tentokrát nechodily společným průvodem, ale aby o Velikonocích vyšly individuálně na zápraží, k otevřeným oknům nebo na balkony s řehtačkami a v jednotný čas – v pátek ve 12, 14.45 a 20 hodin, v sobotu v 6 a 12 – společně, byť každý jinde, pořádně „zarachotily“ a nahradily tak zvony, které odletěly do Říma, píše PNP. Kdo nemá řehtačky, má popadnout jakýkoliv jiný „tlučný nástroj“ z domácnosti a přidat se, radí referát ministrantů z Pasova.

Snímek PNP/Schreiber je z doby, kdy svět byl ještě v pořádku – z loňské obchůzky waldkirchenských dětí domovem.

Koronovirové aktuality

V pondělí v 8 hodin bylo v Rakousku 12 008 nakažených koronavirem. Počet testovaných stoupl o zhruba 4000 na 108 416 (neděle 9.30). Index zdvojnásobení počtu nemocných se opět zvýšil – v polovině března činil 3,6 dne, v minulém týdnu 13,8 dne. Čísla z pondělního rána: Horní Rakousy 1959 případů (22 mrtvých), Dolní Rakousy 1959 (36), Tyrolsko 2766 (65).

Rakouský kancléř Sebastian Kurz prezentoval v pondělí další kroky země v boji s virem. Od 14. dubna mají znovu otevřít malé obchody do 400 metrů čtverečních a stavební a zahradnické trhy, vždy s dodržením nošení roušek, omezeného počtu přítomných osob a zajištění dezinfekčních prostředků. Od 1. května mají moci otevřít další obchody a kadeřnictví. Služby, gastronomie a hotely budou postupně otevírat od poloviny května. Školy mají učit „doma“ do poloviny května. Do konce dubna platí omezení vycházení – lidé mohou odcházet jen za prací, která nesnese odkladu, k obstarání důležitých potravin a léků, k podpoře potřebných a k pohybu venku v okruhu bydliště. Dodržen musí být odstup nejméně jednoho metru od dalších lidí. Nošení roušek bude od pondělka povinné i v prostředcích veřejné hromadné dopravy, o režimu na pracovišti rozhodují společně zaměstnavatelé a zaměstnanci.

Ministr Rudolf Anschober sdělil, že tzv. velikonoční výnos zakazující přítomnost pěti cizích lidí v bytě bude zrušen – není prý nutný, protože „omezení pohybu osob samo o sobě stačí k rozpuštění takových korona-párty“. O omezujícím opatření náš web informoval.

V Tyrolsku bylo od 18. března izolováno všech 279 měst a obcí. V pondělí byla tato karanténa zrušena a občané se opět mohou volně pohybovat. Uzavřeny zůstávají jen St. Anton, údolí Paznau a Sölden, ale i tam má izolace v tomto týdnu skončit.

V Německu bylo v pondělí v 10 hodin 95 391 nakažených a 1434 mrtvých. Bavorsko hlásilo 25 355 nákaz (za den plus 1005) a 444 obětí, Dolní Bavorsko 2520 (plus 124) a 67 zemřelých.V Mnichově to bylo 3523 osob (11 mrtvých), v Pasově městě 82 (3), v okrese Deggendorf 146 (4), v Regenu 94.

Dobrovolně opakovat?!

Prezident Německého svazu učitelů Heinz-Peter Meidinger, jinak ředitel gymnázia v Deggendorfu, doporučil, aby žáci s horšími známkami raději dobrovolně opakovali ročník, než aby začínali další třídu s velkými nedostatky, píše PNP. Radí to ale jen školákům, kteří měli tak velké znalostní deficity už před pandémií, že to opravňuje k pravděpodobnostním závěrům o ročníkovém neúspěchu. Volá zároveň po velkorysosti škol v posouvání termínů zkoušek, podmíněném opakování atd. Školy podle něho musejí promyslet, jak v příštím roce deficity dohnat, například doučováním, vlastním opakováním a snad i přechodným zkrácením nenutných osnov s návratem koncentrace na základní znalosti.

Maniak na zbraně

Muž z okresu Freistadt (65) skladoval ve sklepě značné množství zbraní, informují OÖN. Největší nález posledních desetiletí se provalil v pátek oznámením ženy na policii v Gallneukirchenu, které bývalý přítel hrozil, že by jí něco mohl udělat - zná prý vrahy z ciziny, kteří by za něho špinavou práci udělali. Zásahovka vyrazila ještě večer. Chlápek jí řekl, že si nechal registrovat devatenáct zbraní, ale má jich prý „trošku víc“. Policie pak u něho našla třicet dlouhých zbraní, 40 automatů a 100 tlumičů, k tomu přes milion kusů nábojů. „To je množství, kterým by policie v Horních Rakousích mohla zásobit celoroční střeleckou přípravu pro čtyři tisíce mužů,“ řekl zemský ředitel Andreas Pilsl. Sedm mužů v ochranných oděvech kvůli výskytu nákazy koronavirem v domácnosti vyklízelo sklep sedm hodin… Muž je podezřelý i z výroby zbraňových součástí a tlumičů a z obchodování se zbraněmi. Je ve vazbě.