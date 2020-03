V sobotu večer nahlásil jeden starší muž z Českého Krumlova na policii, že postrádá manželku. O zhruba tři hodiny později ženu, na pokraji smrti v rybníce nad městem, našel strážník Městské policie Český Krumlov Božetěch Vácha.

Božetěch Vácha, strážník Městské policie Český Krumlov. | Foto: archiv Božetěcha Váchy

„Za mužem, který ohlásil, že se mu ztratila manželka a že na tom není po psychické stránce nejlépe, jsem vyrazil s kolegou Liborem Janečkou,“ popsal strážník začátek pátrací akce, do které se dvojice městských policistů zapojila společně s příslušníky státní policie. „Sešli jsme se všichni u nich doma, vyslechli jsme si, co se děje, a pak jsme si řekli, jak se rozdělíme, abychom pokryli co největší perimetr.“ Muž postrádající manželku se několikrát zmínil i o rybníku u krumlovské policejní střelnice, že tam chodívají na procházku, a tak ho napadlo se vydat právě tam. „Pořád mě to tam táhlo, nedalo by mi to, nejet se tam podívat.“