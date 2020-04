Proč vrážet miliony do opravy hlediště, které má před sebou už jen pár sezón? A co těžká auta stavbařů, ta budou kvůli tomu jezdit po silnici, která je v havarijním stavu a platí na ní zákaz vjezdu aut nad pět tun?

I to jsou otázky, na něž by chtěli znát odpověď krumlovští radní, a proto se na podnět místostarosty Martina Háka obrátili na své budějovické kolegy. Divadlo je totiž příspěvkovou organizací města České Budějovice. „Památkáři opraví Bellarii, která už s otáčkem nepočítá, divadlo opraví otáčko, i když má sloužit jen do roku 2023, a k tomu Národní investiční plán počítá s novou scénou za miliardu a půl? Moc nevíme, co si o tom myslet,“ říká Martin Hák. „Chceme vyvolat diskusi a všechno probrat.“

Podle českobudějovického 1. náměstka primátora Juraje Thomy je nervozita na straně Krumlova ohledně nejbližší budoucnosti otáčivého hlediště zbytečná.

„Právě připravuji na dopis od vedení Českého Krumlova odpověď,“ reagoval včera pro Deník Juraj Thoma a připojil, že se už 22. dubna setkal se starostou Českého Krumlova a řekl k chystaným pracím na otáčivém hledišti i k dalším bodům, kterých se dotýká otevřený dopis, svůj komentář. „Je to běžná oprava, do které bychom se nepustili, kdyby nám to nedávalo ekonomický smysl,“ zdůraznil.

Ohledně dlouhodobé budoucnosti otáčivého hlediště se pak pravidelně schází pracovní skupina, kde je zastoupené například ministerstvo kultury, město České Budějovice jako zřizovatel Jihočeského divadla nebo i město Český Krumlov a také památkáři.