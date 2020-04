MI se ptal tisícovky reprezentativně vybraných lidí, jak hodnotí jednání politiků v souvislosti s koronavirem. 81 procent dotazovaných odpovědělo, že velmi dobře nebo dobře, jen šest procent dalo koalici „čtyřku“ nebo „pětku“. Nejspokojenější jsou občané Horních Rakous (88 %). V „klasifikaci“ jednotlivců dostal dobré známky kancléř Sebastian Kurz (84 %). Následuje druhý hlavní aktér krizového managementu ministr zdravotnictví Rudi Anschober se 79 % pozitivních hodnocení (v „mateřské“ zemi dokonce 89 %). Jen sedm dotázaných mělo oba politiky za 4-5. Kvality zemského hejtmana Thomase Stelzera hodnotilo dobře 75 % Hornorakušanů, jen sedm procent s ním bylo spokojeno málo nebo vůbec ne.

Klesá ale souhlas s opatřeními proti koronakrizi. Před dvěma týdny je jako velmi dobré hodnotilo 38 % lidí, naposledy 29 %.

Od ledna stoupla důvěra v Kurze o 32 % na 51, v Anschobera také o 32 % na 49, důvěra v prezidenta Alexandera van der Bellena naopak o dva body klesla na 42.

V pátek ráno bylo v Rakousku 11 238 nakažených a 168 zemřelých, uzdravilo se 1749 osob. V 11 hodin hlásily Horní Rakousy 1810 pacientů a 14 zesnulých, Dolní Rakousy 1775 a 28 mrtvých.

V Německu hlásili v pátek ráno 79 696 nakažených a 1017 mrtvých, v Bavorsku 20 962 (327), v Dolním Bavorsku 2076 (52), z toho Freyung 96, Pasov 218 (město 60), Regen 70, Deggendorf 141.

Také rakouské restaurace už mohou vařit jídla, ale jen k odnesení. Hospodářská komora to označila za velkou úlevu, píší OÖN.

Zavřeny zůstávají hotely, penziony atd., a to do 24. dubna. Ubytovat mohou hosty jen z výjimečných důvodů, například na služebních cestách nebo kvůli havárii v bytě, třeba prasklému potrubí, popisuje linecký list. Platí to pro všech 1600 ubytovacích zařízení v Rakousku.

Sociální stoly pokračují

Sociální služba „stolů“ pro potřebné poskytuje potřebným základní potraviny a teplá jídla za minimální cenu i v době krize, píší OÖN. Ve Welsu dál vaří, jídla ale vydávají u vchodu, jak řekl vedoucí organizace Erwin Hehenberger. Do tržnice pouštějí vždy jen dva lidi, redukovali obsluhu na šest osob, roušky jim šijí dobrovolníci. Některým klientům, kteří patří k rizikové skupině, jídla dovážejí. Zásobováni jsou dobře, čerstvé zboží jim dodávají i firmy, které ztratily vlastní gastronomické zákazníky. Ztratili jen jeden zdroj svých příjmů, tržby ze secondhandu ošacení, který měl na jejich obratu velký podíl, a teď nesmí prodávat. Zachované oděvy ale přijímají dál a skladují, než bude prodej opět otevřen.

Dárek od květinářky

Floristka Regine Windsbergerová z Altheimu roznesla k domovním dveřím pěti okolních obcí malé květinové dárky, aby lidem trochu zkrášlila všední den kvetoucím pozdravem jara, píší OÖN. „Naši branži krize dostala naplno. Normálně děláme od března do května sedmdesát až osmdesát procent ročního obratu, to letos kompletně vypadlo,“ říká. Její pozornost z nečekaných přebytů sklízí ale v každém případě velký ohlas, někteří obdarovaní mají i slzičky v očích, uvádí list. Foto: Deník/OÖN/Aichinger

Doma nestříhají

„Už přes dva týdny nevyděláváme v salonu ani cent. Jediné, co nám zbývá, je nabízet zákaznicím přes internet poukázky a bonusy a dodávat přípravky,“ říká v OÖN Sabrina Wankeová, osm let majitelka provozovny "Hairlich" ve Schwanenstadtu. Od poloviny března musela zavřít. Z personálu jí nedal výpověď jen učeň – čtyři kadeřnice odešly s garancí nového přijetí. Ona sama čeká druhé dítě, popisuje list.

V Horních Rakousích je asi 1400 kadeřnictví, z toho 45 procent je živností pro jednoho provozovatele. Mistrová cechu Erika Rainerová, sama majitelka salonu v Attnangu-Puchheimu, který má pronajatý, drží deset zaměstnankyň na zkrácené úvazky. Aby stříhaly klientky doma nebo v jejich bytech, to prý není řešení – kromě zdravotních rizik hrozí pokuta až 30 000 eur…

Kdy se provoz vrátí do normálních kolejí, neumí odhadnout ani Gottfried Kraft z Thalheimu, ředitel rodinné firmy se 190 filiálkami a 1500 zaměstnanci. „Jeden metr odstupu od zákazníka pro naši branži rozhodně nepřichází v úvahu, pracujeme přímo na klientech,“ krčí rameny. Promýšlejí ale různé scénáře, zakoupili roušky… Mzdy Kraftovi platí dál a lidé se prý těší na tlačenici, která u nich nastane, až opatření pominou. Budou prý připraveni…

Štamtyš na internetu

Masopustní společnost Untergriesbach z Freyungu má za sebou neobvyklou premiéru. „Jako každý poslední pátek v měsíci se sešli členové u štamtyše, tentokrát jen ne ve spolkovém lokálu Lanz, ale individuálně, každý zvlášť ve svém obýváku,“ píše PNP. Spojili se videokonferencí přes internet. Před samotným „telesetkáním“ se doma najedli, když využili nabídky místních restaurací podle motta místního hospodářského sdružení „Prosíme, neodcházejte a kupujte v místě!“ Na dálku si pak připili na příští setkání „už osobně a ve zdraví“ v Lanzu, končí PNP. Foto: Deník/PNP/Werner Stangl