Jižní Čechy léčí. Konkrétně díky potravinám, které se v tomto regionu produkují. Vyplývá to ze stejnojmenného projektu, na kterém spolupracuje Jihočeský kraj s českobudějovickou nemocnicí a Jihočeskou centrálou cestovního ruchu.

Konzumace vybraných jogurtů, fermentovaných tepelně neopracovaných masných výrobků - salámy uherského typu, či umírněného množství piva totiž posiluje lidské tělo a zlepšuje obranyschopnost organismu. A to zejména na jaře, ale i v dobách, kdy přirozená obranyschopnost organismu klesá. Tedy například i v současné době koronavirové pandemie. Funguje to u dětí i dospělých a zároveň to také pomáhá odbourávat stres. Potvrdil to vedoucí Pracoviště klinické farmakologie českobudějovické nemocnice Petr Petr.