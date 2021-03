Linec – Infikovaným v prvním březnovém týdnu bylo průměrně 38,3 roku, napsaly OÖN. Na začátku roku to bylo 46,7, v polovině loňského dubna 56,7 roku.

Ilustrační foto. | Foto: Deník/čtk

Klesá zato podíl seniorů. V týdnu do 14. března bylo ze 17 383 infikovaných jen 295 starších 85 (1,6 procenta). Od 75 do 84 let bylo nakažených 587, tedy 3,2 procenta. Tato skupina měla také nejnižší sedmidenní incidenci 93,9. Ve věkových skupinách 15-24, 25-34 a 45-54 bylo minulý týden po 2800-2900 nákazách, před 14 dny bylo nejmladších o 1200 méně, u obou dalších o zhruba tisíc. Obdobné je to i u dětí: od pěti do 14 let napadl covid minulý týden 2218 jedinců, u mladších 513. V sedmém kalendářním týdnu to bylo 1278 a 272 infekcí.