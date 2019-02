Linec, Pasov – Tříkráloví koledníci v Rakousku a v Německu už jsou na cestách.

Rapovali rakouskému prezidentovi. | Foto: Deník/repro

Králové Daniel, Magdalena a Marlene a „hvězdonosič předříkávač“ Felix z Lembachu (okr. Rohrbach) své poselství o zrození Krista tlumočili v sobotu neobvyklým způsobem – rapováním – ve vídeňském Hofburgu rakouskému prezidentovi Van der Bellenovi a jeho choti Doris Schmidauerové, napsaly OÖN.

Jak uvedla doprovázející Nici Leitenmüllerová, kdysi sedm let sama kolednicí a teď už dvanáct let organizátorkou akce, prezident byl vystoupením mladých Hornorakušanů velmi potěšen a řekl, že mu odvaha těchto „singing kings“ velmi imponuje. Jeho paní byla dojata k slzám. Hlava státu v sobotu přijala 40 „králů“ sedmi rakouských diecézí a jižního Tyrolska.

V Rakousku je nyní na pohybu 85 000 (v Horních Rakousích 16 000) koledníků sbírajících dary k podpoře 500 partnerských projektů ve dvaceti zemích, například v Nikaragui, Keni nebo v Tanzánii. Jen ve farnosti Lembach půjde ve čtvrtek a v pátek dům od domu 42 tříkrálových skupin. „Za každého počasí,“ dodává Nici.

Ještě vyšší cíl než setkání s prezidentem měli Klara (11), dvě Theresy (11 a 12), Maria (12), Gabriel (13) a farář Andreas Rembeck z farnosti Bad Füssing, uvádí PNP. Tři tamní ministranti – obě Theresy a Gabriel – zastupovali Německo ve skupině 25 koledníků z Německa, Rakouska, Švýcarska, Slovenska, Maďarska, Rumunska a jižního Tyrolska při novoroční bohoslužbě papeže Františka v chrámu sv. Petra, dokonce vedli průvod zvěstovatelů a s hlavou církve si potřásli rukama. „Bylo to hezké, že nám papež podal ruku a poděkoval nám za naši službu,“ řekla v PNP 12letá Theresa Krennová. Když si s papežem pohlédli do očí, byl to pro ni „nepopsatelný pocit“, jaký nezapomene celý život, uvedla. Pasovská delegace asistovala i při navazujícím požehnání na Petrském náměstí a poté zapsala znamení "20*C+M+B+18" na dveře sídel německých kardinálů Gerharda Ludwiga Müllera a Waltera Kaspera.

Na snímku je celé mezinárodní společenství „králů“ sedmi zemí v Římě.

Spálili rekordně nafty

Přes loňské „morové rány“ dopadající na majitele motorových vozidel s naftovým pohonem v Rakousku, kdy do konce listopadu počet do provozu uváděných dieselových osobních aut poklesl o 6,2 procenta, dosáhla spotřeba této pohonné hmoty rekordu sedmi milionů tun, napsaly OÖN. To odpovídá 8,2 miliardy litrů – meziročně o 3,4 procenta víc. Nárůst experti přičítají dobré konjunktuře v transportu, stavebnictví a zemědělství.

V Rakousku loni spotřebovali celkem 8,6 milionu tun (10,5 miliardy litrů) benzínu a nafty, o 2,8 procenta víc než předloni. U benzínu byl odbyt stabilní – 1,6 milionu tun (2,2 miliardy litrů).

Hasičák v kostele

Ke zdolání požáru vjeli hasiči i s hasicím vozem až do kostela v Řezně, informuje PNP. „Byla to centimetrová práce, auto široké dva a půl metru muselo do lodi kostela couvat se sklopenými zrcátky a po stranách vchodu zbývaly dva až centimetry místa,“ říká v listě velitel zásahu Johannes Buchhauser. Zaparkovali několik metrů před oltářem, zásahovka vylezla po výsuvném žebříku ke stropu a začala hasit zdola. Druhá skupina zajištěná proti pádu prořezala plech střechy ve výšce patnácti metrů zvenku a bojovala s ohněm odtud. Po zhruba třech hodinách byl požár pod kontrolou. V akci bylo 55 hasičů. Příčinou požáru byla technivká závada.

Bachaři s vedlejšáky

Přes plné pracovní úvazky a pět celodenních služeb za týden si téměř každý pátý pracovník uniformované vězeńské stráže v Bavorsku přivydělává vedlejší činností, píše PNP. K 1. prosinci 2017 ohlásilo další zaměstnání 803 ze 4478 úředníků a zaměstnanců. 740 z nich mělo ve věznicích plné úvazky. Druhou práci vykonávalo 571 příslušníků všeobecné strážní služby, 178 dozorujících v dílnách a 43 členů ošetřovatelské služby. Uvedlo to ministerstvo spravedlnosti na interpelaci sociálních demokratů. Podle justičního experta této strany Klause Adelta jde o neúnosný stav i vzhledem k četným přesčasům vězeňské služby – jen loni více než půl milionu hodin – a ke stoupajícímu počtu odchodů do předčasných důchodů. SPD vyzývá zemskou vládu ke zvýšení platů v sektoru a ke zlepšení rámcových podmínek zaměstnanců.