Koná se ve středu od 17 hodin. Akce nese název Káva, která pomáhá, a v jejím rámci bude představena pražírna a chráněná dílna Drahonice.



Ve čtvrtek v 18 hodin pořádá Městská knihovna v Táboře besedu Jak se vánoční hvězda stala kometou nad Betlémem. Pohovoří Ivo Míček, člen Společnosti pro meziplanetární hmotu. Vysvětlí symbol, který jev křesťanské tradici vnímán jako znamení příchodu spasitele.

Ve čtvrtek se v Českých Budějovicích koná od 18 hodin Vánoční koledování s Úsvitem. Na schodech hlavní budovy Jihočeského muzea folklorní soubor písní a tanců Úsvit bude zpívat tradiční vánoční skladby.



Klavírní recitál nabízí ve čtvrtek adventní program Českého Krumlova. Od 19.30 hodin v sále Vlašského dvora zahraje Florian Noack z Belgie. Pro velký úspěch přijíždí do města podruhé. Vstupné je 200 Kč, předprodej je v městském infocentru.



Ve skautské klubovně ve Slavonicích si ve čtvrtek mohou zájemci vyrobit hezkou vánoční dekoraci nebo dárek. Od 16 do 17.30 hodin se tady koná svíčkařská dílna, ve které se děti i jejich rodiče naučí, jak vyrobit svíčky z pískových forem. Vstupné je dobrovolné.

Novinkou letošního adventu v Písku je zpívání pod vánočním stromem na Velkém náměstí. Uskuteční se ve čtvrtek od 16.30 hodin a se svým vánočním programem vystoupí Kamarádi z pískoviště.



Město Prachatice a odbor kultury, školství a cestovního ruchu zvou na výstavu kostýmů z pohádky režiséra Zdeňka Trošky Z pekla štěstí, která se koná do pátku 15. prosince od 9 do 12 a od 13 do 16 hodin ve sklepech Staré radnice.



Otevřeno bude také v neděli 17. prosince od 10 do 17 hodin. Součástí výstavy je soutěž pro třídy mateřských a základních škol.