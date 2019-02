Jižní Čechy . Spartakiáda, komunistickým režimem protežované hromadné cvičení všech generací s masivním vyvrcholením na mamutím stadionu na pražském Strahově, se plátna kin nebo televizní obrazovky dostala několikrát. Vzpomeňme jen dětské snímky Kouzelný den (1960) Jana Valáška nebo táborského rodáka Jiřího Hanibala Anna, sestra Jany (1975). Tělovýchovné snažení se nedávno objevilo i v epizodě televizního seriálu Vyprávěj (2009).

Major Melichar (Josef Langmiler, rodák ze Želče u Tábora) ostře kárá svého podřízeného Chmelaře (Ladislav Mrkvička). | Foto: Archiv

Spartakiádu nadšeně nacvičovali i vojáci a právě tento motiv spolu s citovými problémy mladých mužů se objevuje ve 36 let starém filmu Stanislava Strnada Kluci z bronzu. Vojenským prostorem, kde se náročná pohybová skladba dávala dohromady, jsou ve filmu písecká kasárna.

Snímek samozřejmě zná syn režiséra Jan Strnad. „Původně jsem nevěděl, že si táta vybral pro natáčení Písek. Logiku to ale má. Naše rodina má chalupu v poměrně nedalekém Husinci, takže to táta chtěl mít blízko. Na filmu jako vedoucí produkce pracoval Karel Vejřík, který pochází ze Semic od Písku. Myslím, že on kasárna dobře znal a doporučil právě on. (O Karlu Vejříkovi jsme v Jihočeském filmování psali při „mapování" snímků režiséra Karla Kachyni Ať žije republika! a Kožené slunce. Co se týče tvorby Stanislava Strnada, věnovali jsme mu zde díl k titulu Poprask na silnici E4) Výběr města u Otavy má proto zcela prozaické důvody," míní Jan Strnad.

Režisér Stanislav Strnad, kterého nejvíce proslavily komedie Můj brácha má prima bráchu a Brácha za všechny peníze, se narodil v Praze, ale díky rodičům z manželčiny strany se dostal do Husince. Tam využíval na návsi hned za pomníkem Jana Husa domek. Často tam jezdil na chalupu. Dnes objekt patří synovi Janovi.

Stanislava Strnada znal písecký scenárista Karel Čabrádek. „Standa Strnad odjel v padesátých letech do Moskvy s futrálem na housle a přáním stát se muzikantem. Vrátil se ale jako filmový režisér, absolvoval tamější vysokou filmovou školu VGIK, co studoval i Zdeněk Podskalský. Mimochodem také výborný muzikant helikonkář," řekl pro Deník Karel Čabrádek.

Ve snímku Kluci z bronzu nejsou dobře poznat jen samotná kasárna, zdejší chodby nebo „buzerplac." Když důstojník Chmelař zaspí a páchá v autě dopravní přestupky jeden za druhým, řítí se jeho „embéčko" ulicemi Písku.

Dana Batulková jako dívka Renata se loučí s vojákem a odjíždí autobusem Písek České Budějovice ze zastávky před knihovnou. V ději „vystupuje" i řeka Otava, jez, jsou vidět okolní stavební dominanty.

Kasárna se za desítky let změnila. V současné době zde stojí Technologické centrum, nová budova písecké psychiatrické léčebny. Bývalou velitelskou budovu město loni prodalo soukromým investorům, kteří tu chtějí vybudovat bytový dům, administrativní prostory a výukové centrum s interaktivním technickým muzeem. O další část kasáren se město už roky soudí.

Kluci z bronzu (1980)DĚJ: Veselohra o přípravách příslušníků tankového pluku na spartakiádu 1980. Na strahovském stadiónu v Praze cvičí náročnou skladbu vojáci. Vše sledují s pýchou i majoři Melichar a Rybár. Chybí jen svérázný kapitán Chmelař, který celou divizní jednotku k vystoupení připravil.

Režie: Stanislav Strnad

Scénář: Richter Karel a Čestmír Mlíkovský

Kamera: Josef Pávek

Hrají: Ladislav Mrkvička (Chmelař), Jaroslav Drbohlav (Rais), Bronislav Križan (Rybár), Josef Langmiler (Melichar), Vlastimil Zavřel (Taraba), Ladislav Trojan (Srdínko), Dana Batulková (Renata), Jitka Smutná (Eva) aj.