České Budějovice – Zakázaný vjezd na část Jiráskova nábřeží nebo do Plzeňské ulice, uzavřená cyklostezka podél vody a dlouhá stěna. Takový obrázek v úterý nabízelo vltavské nábřeží mezi Kubatovou ulicí a Novým mostem na Strakonické ulici. Cvičně se tu stavěla protipovodňová zábrana.

Obyvatelům akce ale přidělala starosti. Ne všichni o cvičení a souvisejících dopravních omezeních věděli, i když po domech byly rozdané letáky. Vyjednávání s hlídkami městské policie tak čekalo třeba na řemeslníky, kteří jeli na stavbu nebo pečovatelskou službu, která vezla na Plzeňskou ulici seniorům obědy.



Pro lidi z Pražského předměstí bylo protipovodňové cvičení ale hlavně atrakcí, například pro důchodkyni Miluši Průchovou. Na procházce si i zašla, aby vše viděla. „Myslím, že zkouška protipovodňových zábran je důležitá. Nijak mě to neomezuje. Jen nevím, kudy se dostanu k řece," přemýšlela.



Stavba zdi, a to oproti plánu hned dvakrát, se dotkla obyvatel krajského města poměrně nedávno. Po podzimním cvičení v roce 2012 ji Budějovičtí stavěli loni v červnu naostro, když se na město valila velká voda. Nakonec se zastavila před zábranami.



Jak ukázalo včerejší cvičení, místní si už s bariérou umí poradit. „Zeď byla postavena za dvě a půl hodiny," chválil si primátor Juraj Thoma a dodal, že cvičit je nutné, protože ve chvíli, kdy bude Budějovice ohrožovat povodňová vlna, může situaci ovlivnit každá hodina a špatná připravenost by se mohla vymstít.

Cvičen mělo prověřit schopnost bránit se velké vodě. Některá ohlášená omezení ale naštěstí pro místní zcela neplatila. Například úplná uzavírka komunikací na vltavském nábřeží. „Místní obyvatelé jsou pouštěni, pokud se prokáží občanským průkazem," uvedla tisková mluvčí magistrátu Jitka Welzlová.



„Problémy s lidmi nemáme. Myslím, že to pochopí. Někdo na to reaguje hůř a někdo líp. Lidé, kteří tu bydlí sem vjet mohou. Městská policie je sem pustí. Všiml jsem si, že sem pustili i nějakou firmu, nejspíš něco potřebovali," popsal podrobněji situaci na nábřeží jeden z mužů, kteří zajišťovali cvičení. Na stavbu zdi dohlíželi i zástupci výrobce. „Jsme tu abychom poradili," uvedl za výrobce Petr Cimbál.



Akce se kromě zaměstnanců magistrátu nebo městské a státní policie účastnili také hasiči. „Bariéru stavělo osm jednotek sborů dobrovolných hasičů," uvedla tisková mluvčí profesionálních hasičů Vendula Matějů s tím, že šlo o sbory z Čejkovic, Srubce, Dobré Vody, Rudolfova, Litvínovic, Starých Hodějovic, Nových Homolí a Jankova.

Skupina profesionálních hasičů měla na starosti dva vysokozdvižné vozíky nebo osvětlovací soustavu. „Celkem to bylo více než padesát hasičů," doplnila Vendula Matějů a vysvětlila, že vybrané sbory jsou k podobným zásahům dlouhodobě vybaveny a cvičeny. Akce by se měla konat i v budoucnu, nejméně jednou za dva roky.