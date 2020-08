Ukazují to nálezy vědců Přírodně historického muzea ve Vídni (NHM) v Alpách poblíž Steyru. Paleontolog Alexander Lukeneder odhalil poblíž Ternbergu v roce 2012 přímo „hnízdo“ pradávných mořských predátorů žijících před asi 138 miliony let. V několika metrácích vápencového sedimentu našli experti pod vedením Iris Feichtingerové relativně rychle žraločí zuby a šupiny kůže. Jejich třídění pak bylo dlouhodobou záležitostí, poznamenává list. Zuby jsou velmi zvláštní a svědčí o velice rozdílné fauně, která z této rané doby spodní křídy byla dosud doložena v tomto rozsahu jen na dvou dalších nalezištích. Vídeňáci tu našli pět žraločích rodů a šest druhů, z toho čtyři dosud neznámé. Ty nyní dostaly názvy Cretacladoides ogiveformis, Natarapax trivortex, Similiteroscyllium iniquus a Altusmirus triquetrus.

Jeden z nalezených druhů už byl znám z mnoha nalezených ostatků, ale ty byly z mělkých vod a o 120 milionů let starší. „Donedávna se myslelo, že vyhynul při velkém vymírání druhů na přechodu permu a triasu. Nyní se ale našel v daleko mladších nálezech z Alp, a to v nánosech hlubin. Jak říká Feichtingerová, najednou jsou tady znovu, ale ve zcela jiném životním prostředí. Podle ní se tedy zdá, že tito žraloci byli donuceni opustit ,mělkou úroveň´ a úspěšně přežili v hlubinách…“ Na snímku Deníku/OÖN/NHM Wien jsou 138 milionů let staré zuby nových „rakouských“ druhů žraloků.

Jeho repliky žijí!

Zdroj: Deník/OÖN

Koloman Mayrhofer z Zell am Moosu staví a restauruje v dolnorakouském Pittenu ve své firmě Craft Lab historická auta a letadla podle originálních plánů. Po dokončení stroje jezdí a létají, píší OÖN. Jako třeba Albatros D III císařsko-královského letectva nebo velmi vzácný dvojmístný Rumpler C IV. Z aut to je například Austro Daimler ADM z roku 1927, „dokončený“ 2017…

Zdroj: Deník/OÖN

„Naše produkty jsou po celém světě, ale trvalo dvanáct let, než jsme vůbec měli rakouského zákazníka,“ říká Mayrhofer. „V posledních letech se zdá, že je o nás zájem i doma.“ Na snímku oblétá Grimming jeho obnovený Albatros D III. Foto: Deník/OÖN/privat

Filmový festival za humny

33. ročník festivalu „Nový domácí film“ připravují ve Freistadtu. Od 26. do 30. srpna uvede 49 hraných, dokumentárních a krátkých filmů v žánrech od poetické eseje k thrilleru a komedii. „Dotkne se četných témat pojmu domov, která byla kvůli obavám v rozhodné doby zatlačena na okraj mediálního zpravodajství,“ píší OÖN. Zmiňují jako příklad zahajovací představení „Trochu ještě zůstáváme“, příběh dvou čečenských dětských uprchlíků v Rakousku. Dokument "Volunteer" vypravuje o lidech usilujících o humanitu v Evropě. „Jaké to je, když je vlast v době ,lockdownu´ omezena na šíři bytu, lze pocítit z filmu ,Jiyan´ o životě syrského páru po příchodu do Německa,“ naznačuje list. V „Hamadě“ zažívají mladiství ze Sahary v táboře běženců, co to je nesmět jednoduše jet do jiné země… Podrobnosti www.filmfestivalfreistadt.at.

Kolik stojí automechanik

Hodina práce automechanika v hornorakouských dílnách proti loňsku podražila průměrně o čtyři procenta. Průzkum udělali ochránci spotřebitele Zaměstnanecké komory u 147 firem. V 58 se ceny nezměnily, čtrnáct podniků uvedlo jen ceny „od“, protože se počítají jinak podle značek a modelů vozidel. Ceny se ovšem značně liší. Mechanik bere například za hodinu od 49 do 163 eur, klempíř od 63 do 186 (průměr 143).

Pokutovali kněžnu

Jízda bez přilby k pohřbu papežova bratra Georga Ratzingera stála kněžnu Glorii von Thurn und Taxis patnáct eur „varovné“ pokuty, píše PNP. Tomu to potvrdila mluvčí policie v Řeznu-jih. "Kdo částku přesně složil, nevíme, ale došla nám," sdělila. Tím je pro ně případ uzavřen.

Pasovský list rozvíjí, že k události došlo v rámci rekvia za někdejšího kapelmistra dómu Georga Ratzingera, bratra emeritního papeže Benedikta XVI. Mezi smutečními hosty byla také Gloria von Thurn und Taxis. „Přifrčela k rekviem na elektroskutru a projela s úsměvem, oblečena do černého, a bez helmy kolem fotografů, policistů a chodců,“ uvádí list. „Tomu také odpovídalo množství snímků a videomateriálu, které policie mohla k prošetření případu využít.“ Potvrdila, že si jízdy bez přilby policie povšimla, ale řidičku nechtěla stopnout na místě „z pietních důvodů, aby nerušila smuteční slavnost“.

Audi: reklama skandálem?

Zdroj: Deník/PNP

To jsou starosti! Německo vzrušila reklama koncernu Audi na twitteru, na které se malá holčička v šatičkách a ve slunečních brýlích uvolněně opírá o mřížku chladiče Audi RS4 a jí banán, popisuje PNP. Tweet výrobce k tomu píše: Nech srdíčko bít rychleji v každém směru.

Během krátké doby reagovali ostrou kritikou četní uživatelé twitteru. Vycházeli především z toho, že malé děti jsou v silničním provozu často přehlédnuty, a dále, že auta jsou stále opulentnější. RS4 sice není SUV, ale kombi, ale se 450 koňmi velmi silně motorizovaný. Lidé neměli pochopení pro ukazování malého dítěte před čelem vozidla v poloze, že by je řidič sotva mohl vidět, a mohlo by tak být potenciální obětí dopravní nehody.

Co chtěl Audi motivem říci, je otázka, ale v pondělí odpoledne se koncern na twitteru omluvil za „necitlivý obrázek“, pokračuje list. Firma ujistila, že už snímek nebude používat, že přezkoumá, jak kampaň vznikla a jestli „neselhaly kontrolní mechanismy!. Zdůraznila, že se o děti stará, jejich dopravní bezpečnost je pro ni důležitá. Model je rodinným vozidlem s více než 30 systémy asistence řidiče včetně nouzového brzdění. Obrázkem prý chtěli naznačit, že se i nejslabší účastníci dopravy mohou na jejich bezpečnostní techniku spolehnout.

Důvodem pro proud nadávek Audi bylo také zobrazení dívenky, podle uživatelů sítě sexualizované, například když by banán prý mohl být vnímán jako symbol falusu, a také heslo „Nech své srdíčko bít rychleji“ bylo v tomto kontextu zvoleno podle nich nešťastně…

Na druhé straně mnozí jiní kritizovali omluvu Audi a označovali jeho postoj jako bezpáteřní. „Jednoho ale koncern akcí dosáhl – pozornosti. A tak se více uživatelů ptá, zda právě to nebylo cílem kampaně,“ uzavírá PNP.