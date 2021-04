Pasov - Tesař Josef Venus z Patersdorfu (okres Regen) odhaduje, že postavil od roku 2004 přes 500 krovů a stodol.

Jako namalované! | Foto: Deník/PNP

Teď přidal ještě “hraničku dřeva”, kterou kdekdo obdivuje. S manželkou Sandrou “si vyhráli” se skládkou paliva do pece. “Poté, kdy Sandra dostala od sousedů jako dárek k třicátinám tři stará dřevěná kola od vozu, přemýšlela, jak je včlenit do zahrady,” píše PNP. “S pomocí celé rodiny je integrovali do štosů deseti plnometrů kvalitního palivového dřeva. A nejeden soused už se ptá, jestli nebude škoda ,oplocení´ rozebrat a spálit…” Foto: Deník/PNP/Herbert Fuchs