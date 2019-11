Editatony jsou setkání dobrovolných editorů Wikipedie. Těch je v Čechách registrováno kolem sedmnácti tisíc. Hodně aktivních je z nich 600 až 700 a super aktivních několik desítek. Podobných editatonů se koná po republice ročně kolem dvaceti a témata jsou hodně různorodá.

Wikipedii jako dobrovolnicky vznikající celosvětovou encyklopedii podporuje nezisková organizace Wikimedia. „Naším úkolem je podporovat činnost editorů, starat se o to, aby komunita editorů rostla a vzdělávala se,“ řekla ředitelka české Wikimedie Klára Joklová, která přijela hlavní část setkání zahájit.

Prachatický editaton připravili sami dobrovolní editoři. „Prachatice jsme vybrali proto, že je to historické město, je krásně opraveno a má řadu zajímavostí,“ řekl jeden z hlavních organizátorů Martin Sedláček, který byl v 80. letech v Prachaticích na vojně, do Wikipedie přispívá jako editor zhruba pět let a věnuje se hlavně architektuře, opevněním a památkám.

Editatony fungují tak, že editoři přijedou na místo a zajímají se informace o něm. V Prachaticích pro ně byly připraveny proto třeba přednášky o restaurování sgrafit nebo setkání se sestrami boromejkami, prohlídka muzea, odborná literatura a další program. Z nasbíraných informací pak editoři píší texty a vkládají fotografie do databází. „Záměrem je vytvořit tu strukturovanou encyklopedii Prachatic,“ řekl Martin Sedláček. Texty, které takto vzniknou a informují o městě, se na jednom editatonu mohou počítat i na stovky.

Zázemí prachatickému editatonu poskytlo už podruhé Prachatické muzeum. A zároveň se zapojuje do tvorby textů na Wikipedii. „Muzeum je jako zdroj informací pro Wikipedii přirozené. Na Wikipedii už jsme a tu spolupráci budeme prohlubovat,“ řekl ředitel muzea Petr Berkovský. Muzeum má takto například šanci ukázat předměty, které se nedostaly do expozic.

Na prachatickém editatonu je pak podle Kláry Joklové výjimečné to, jak se do něj zapojila i místní komunita a instituce. „Podpora od městského úřadu, Prachatického muzea nebo řádových sester boromejek je úplně výjimečná. Takže třeba zaměstnanci městského úřadu prošli školením na to, jak editovat texty na Wikipedii,“ řekla. Díky tomu tak propojení regionu s Wikipedií může zůstat i trvalé a texty o Prachaticích a Prachaticku budou moct přibývat dál od místních editorů.