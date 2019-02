České Budějovice - Nejistá budoucnost obklopuje záměr vybudovat v Budějovicích koncertní a kongresové centrum podle návrhu architekta Jana Kaplického.

Jan Kaplický představoval svého Rejnoka v Budějovicích v roce 2008. | Foto: Archiv Deníku

Pro stavbu jsou připraveny pozemky, Rejnok má vzniknout v areálu bývalých čtyřdvorských kasáren. Vize ale stále postrádá investora. Ani životaschopnost samotného provozu nevidí představitelé města růžově. Primátor Jiří Svoboda ale dodává, že Budějovičtí i přesto zůstávají nadále myšlence postavit Rejnoka nakloněni.



Třebaže čerstvě prezentovaná analýza tvrdí, že Rejnok bude po pěti letech existence schopen pokrýt své provozní náklady, radní jsou skeptičtí. „Kultura sama o sobě nemá šanci rejnoka uživit, otázkou je ale i vytíženost kongresové kapacity. Analýza mluví o dvou stech pořádaných akcích ročně. Podle našeho názoru se ale příliš nepočítá s konkurenčním prostředím. Podobné akce je schopno hostit třeba Výstaviště," míní primátor.



Podle Antonína Kazila, předsedy Jihočeské společnosti přátel hudby (JSPH), je ale projekt realizovatelný a provozuschopný. Například počet 200 akcí pořádaných ročně v kulturním centru považuje za reálný. Také nepochybuje, že by si centrum na provoz vydělalo.



Jak ovšem podotýká náměstek primátora František Konečný, kdyby se budoucnost Rejnoka skutečně jevila jako výdělečná, neměla by Jihočeská společnost přátel hudby, která projekt Rejnoka připravuje, problém sehnat investora.



Problémem podle představitelů města je i to, že propočty životaschopnosti nekalkulují s umořováním investice. Ukazuje se, že bez veřejných prostředků se stavba neobejde. A podle radních je případná spolu-účast města ve vyšších část᠆kách nemyslitelná.



Ohledně investora Antonín Kazil očekává pomoc veřejných fondů. „Jednali jsme o možnosti čerpat dotace na ministerstvu pro místní rozvoj," naznačuje, kde by bylo možné najít finanční podporu. Z vhodného dotačního programu by bylo podle něj možné čerpat až miliardu korun. Zbývající část by bylo nutné sehnat. Celkové náklady se odhadují zhruba na dvě miliardy korun. Antonín Kazil přitom částečně spoléhá i na pomoc Jihočeského kraje.



Nyní se chce soustředit na přípravu dokumentace pro stavební povolení, které je podmínkou pro žádost o kýženou dotaci. Od města žádá pozemky. Místo pro případnou výstavbu ovšem město nebude rezervovat déle než dva roky.