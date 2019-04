Místním se totiž nelíbí, že by trať měla vést jen 560 metrů od zástavby, chtějí její oddálení. „Roky tu bylo ticho a teď se to změní,“ řekl krátce po setkání Václav Sedláček, který v obci žije už od roku 1945. Na trati mají navíc vzniknout také dva tunely – Chotýčanský o délce 4775 metrů a Hosínský s délkou 3120 metrů. „Celé se to tady překope,“ kroutil hlavou.

Středeční setkání mělo jeho nesouhlasné stanovisko změnit, a nejen jeho. Představitelé SŽDC sem přijeli diskutovat o případných změnách a představit návrh úpravy železnice.

Miloš Krameš ze společnosti Sudop Praha, která řeší technickou část projektu, uvedl, že nově chtějí železniční trať schovat za val pokrytý různými dřevinami. „Jednalo by se o systém, který nazýváme vizuální odclonění. To znamená že z pohledové partie zastavené části obce by projíždějící železniční vozidla nebyla vidět,“ vysvětlil příchozím. „Vizuální odclonění má samozřejmě i další pozitivní vliv, a to na snížení hluku z železničního provozu směrem k zástavbě obce Dobřejovice,“ dodal. Na otázku místních o možnosti odsunutí trati odpověděl: „Jednou z podmínek bylo, že budoucí trasa nemá zasahovat do velkých zalesněných ploch, které se nacházejí východně od obce Dobřejovice. Problém by tak nastal, pokud by železniční trať rozpůlila lesní celky nějakým nově vzniklým koridorem. Nejsme kompetentní k tomu, abychom zvážili, čí zájem má vyšší prioritu, jestli odsunutí trasy od zastavěné části, nebo ochrana lesa, aby nebyl rozdělen budoucí železniční trasou.“

Své si budou moci obyvatelé Dobřejovic říct při květnových evropských parlamentních volbách. Jan Říčánek, starosta Hosína, pod který obec spadá, totiž uvedl, že vedle volebních lístků dostanou obyvatelé i anketní. „Otázka bude jednoduchá. Chcete variantu předloženou SŽDC, která přináší takové řešení, nebo chcete variantu, pro niž jste nás zmocnili na začátku minulého volebního období, tedy oddálení trasy od obce na jih,“? přiblížil hosínský starosta.