V květnu to budou tři roky, co usedl do křesla ředitele Budějovického Budvaru Petr Dvořák. Ke konci se chýlí investiční rozvoj pivovaru za více než dvě miliardy korun. „Po letech 2016 a 2017, kdy jsme nebyli v sezoně schopni uspokojit poptávku po našem pivu, jsme na tom zase dobře,“ říká Petr Dvořák s jasnou vizí do dalších let. „Chceme si hrát s portfoliem našich piv. Máme velký potenciál,“ dodává.

Je možné prozradit, jaký byl pro Budvar uplynulý rok z hlediska výroby piva?

V uplynulém roce jsme se dostali k metě 1,679 milionu hektolitrů, což znamená téměř pětiprocentní nárůst. To je pro nás významné. V dohledné době budeme zveřejňovat i finální tržby a i tam očekáváme, že se dostaneme na rekordní úroveň.

Potěšíte letos „pivaře“ nějakou novinkou?

Sedmdesát procent naší veškeré produkce tvoří a bude tvořit Budweiser Budvar Original, naše exportní vlajková loď. Jsme na něj hrdí a chceme ho dál rozvíjet doma i po světě. . Z pohledu domácího trhu si ale chceme s portfoliem mnohem více hrát. Máme velký potenciál nabízet další zajímavá piva. V loňském roce jsme proto uvedli na trh novinku Budvar 33, náš první hořký ležák. Máme v plánu, že se brzy objeví v lahvích a časem i v plechovkách.

Navázali jste spolupráci s minipivovary. Jak vás to napadlo?

V Čechách se objevil fenomén malých, řemeslných pivovarů, což je rozhodně skvělé pro celou kategorii piva. Tady se mnohem více bavíme o kvalitě, nikoli kvantitě, bavíme se o poznávání nových stylů, bavíme se o surovinách, o nových vývojích. To vše jsou konverzace, které k pivu patří a dlouho na tuzemském trhu chyběly. Když se na to potom podívám čistě z pohledu Budějovického Budvaru, tak jsou to konverzace, které nám vyhovují. My jsme měli možnost buď tento trend ignorovat, nebo se k němu nějak postavit. Myšlenka spolupráce nám, byť coby velkému pivovaru, přišla zajímavá, a to pro obě strany.

Takže si třeba v budoucnu budeme moci dát pivo z vaší varny, na němž se budete podílet se sládky z minipivovarů?

To už se děje. Ty formy spolupráce jsou ale různé, od základní obchodní spolupráce, která spočívá v tom, že jsme některá piva z minipivovarů zařadili do portfolia a nabízíme je v našich hospodách, až po společné vaření piv. Loni na podzim jsme uvedli na trh limitovanou edici piva Sedm spolčených, na které se podílelo sedm sládků. Náš obchodní sládek Aleš Dvořák také uvařil spolu s Pavlem Paloušem z pražského minipivovaru Cobolis pivo Společné z Budvaru.

Petr Dvořák

• Je mu 44 let

• Pochází z Liberce

• vystudoval Fakultu sociálních věd na Univerzitě Karlově

• Ředitelem Budějovického Budvaru je od 1. května 2017. Ve funkci nahradil Jiřího Bočka.

• Předtím působil jako mezinárodní šéf marketingu značky Pilsner Urquell. Sedm let řídil marketingové aktivity z Londýna

• Je ženatý a má dvě děti, rád lyžuje

Každý, kdo projede v Českých Budějovicích kolem pivovaru, si všimne, jakých rozměrů prostorově nabyl. Jaké byly pro Budějovický Budvar uplynulé roky, co se rozvoje týče?

Tou nejviditelnější změnou je naše logistické centrum, které jsme umístili do areálu dvě nacházejícího se přes hlavní ulici. Je to areál na 19 tisíc palet uskladněných v osmi patrech. Je zde automatický zakladač se systémem robotických podavačů, které přesně vědí, v jakých policích jsou piva založena, přičemž jsou schopni je připravit k nakládce pro kamion.

Oba areály spojují dva mosty. Ty slouží k čemu?

Abychom se k logistickému areálu mohli efektivně dostat, museli jsme vybudovat dva mosty. Jeden je čistě technologický, kterým jezdí palety s pivem z výroby a prázdné obaly zpět do výroby, druhý je most silniční sloužící k tomu, abychom mezi areály mohli jezdit.

Jaký je hlavní přínos logistického areálu?

Pomáhá nám mnohem lépe vytaktovat výrobu. Teď jsme schopni mnohem lépe řídit zásobu a podle toho i dodávky. Výroba má tudíž stabilnější tempo, což nám zase pomáhá s efektivitou výroby. Naší Achillovou patou byly stáčecí linky. Abychom mohli rozšířit stáčecí linky, museli jsme přesunout logistiku na druhou stranu pivovaru. To nám uvolnilo místo, kde jsme mohli postavit na konci loňského roku stáčecí linky dvě a tři, které teď ladíme, aby byly do sezony v plném provozu. Stáčení lahví by tak už neměl být náš problém. Po těch letech 2016, 2017, kdy jsme nebyli schopni uspokojit poptávku po našem pivu, jsme na tom zase dobře.

V roce 2018 jste se pustili do stavby ležáckého sklepa, loni jste na to navázali rozšířením kapacity hlavního kvašení. Mluvilo se i o rozšíření varny.

Do varny budeme investovat v letech 2021 a 2022, čímž se dovrší původní rozvojový program. Ani tam ale s rozvojem pivovaru neskončíme. Čeká nás přemýšlení o plechovkové lince, o tom, co uděláme s linkami jedna a dva, které už mají to nejlepší za sebou. Budeme se muset zamyslet nad tím, co uděláme s naším systémem třídění palet a lahví, abychom i tady byli schopni zvládnout navýšenou kapacitu pivovaru.

Budějovický Budvar je národní podnik. V minulosti se ale několikrát spekulovalo o jeho případném prodeji. Jaká je situace teď? Bude se Budějovický Budvar prodávat?

Více než o národním podniku jsem vždycky mluvil o národním pivovaru, který má všechny z nás za akcionáře. Na tom stavíme i naši exportní strategii. Jsme hrdí na to, že jsme národním pivovarem. I ze strany vlády, vládních činitelů nezaznívá nic jiného než to, že Budvar není na prodej. Nebude se privatizovat. Tahle záležitost není na stole, neřeší se.

Co byste přál našemu kraji do dalších dvaceti let?

Můžeme být hrdí, že žijeme v kraji, kam zbytek republiky jezdí na dovolenou. Popřál bych nám snad jen, abychom dostali lepší spojení s ostatními kraji, abychom měli větší sebedůvěru, byli více otevřeni a schopni mezi sebou komunikovat.