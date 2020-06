Členové nového politického hnutí Změna 2020 představili stranu, s níž půjdou do krajských voleb.

Hnutí Změna 2020. | Foto: Změna 2020

Předsedou hnutí 2020 byl zvolen bývalý jihočeský hejtman Jiří Zimola. Podle něj vzniklo politické hnutí jako reakce na to, co se děje v posledních letech s celostátní ČSSD. Hnutí pro všechny generace chce klást důraz na sociální aspekt. "To ale neznamená, že nenalezneme shodu s voliči středových nebo pravicových stran," myslí si Jiří Zimola.