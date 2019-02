Jiří Šesták je zpátky v divadle

České Budějovice – Bývalý senátor Jiří Šesták se vrací do Jihočeského divadla (JD). Tam působil mezi lety 2004 a 2014 jako ředitel a zároveň od 90. let do roku 2011 jako herec a režisér.

Jiří Šesták bývalý senátor | Foto: Deník/ Jaroslav Sýbek

S jeho „comebackem“ do JD přišly také dva nové projekty reflektující společenské dění. Podle ředitele JD Lukáše Průdka není profesionální regionální divadlo jen instituce, kam se lidé usadí do sedaček a koukají na představení. „Ty doby už jsou pryč, snažíme se naši činnost rozšiřovat,“ říká Lukáš Průdek a těší se z novinek.



NÁVRAT KE KOŘENŮM



Předposlední lednový den vás čeká v Malém divadle premiérový díl pořadu Ke kořenům. Formou čtení pořad připomene hodnoty společnosti. Jiří Šesták vybral pro první díl antické filozofy a řečníky. Tři řeči, Periklova řeč nad padlými, Démosthenova filipika a Cicerova řeč jsou podle někdejšího senátora pro nás stále aktuální. „Zaznívá v nich spousta věcí pro nás i konfrontačních, v nichž můžeme poznávat, jak jsme sami schopni nahlížet na správu a službu státu nebo demokracii,“ vysvětluje. Zvlášť Periklova řeč padlým, jak říká Jiří Šesták, konstituuje demokracii tak, jak ji známe v současné době, jak jsme ji ztráceli a nalézali. Texty budou konfrontovány s ukázkami z projevů našich současných představitelů veřejného života.



Cílem bude poukázat, na jakých kulturních a civilizačních základech je vybudována naše dnešní společnost. V březnu bude následovat čtení s manželkou Lenkou Šestákovou Krčkovou Homérovy Illiady.



DISKUZE O BEZPEČNOSTI A EVROPĚ



Druhou novinkou bude pořad Debaty na studiové scéně Na Půdě. Jako první hosty pozval na 26. února Petra Koláře, jednoho z nejzkušenějších českých diplomatů porevolučního období, jenž byl velvyslancem v USA a Rusku, a Petra Pavla armádního generála, který působil na nejvyšších postech Armády České republiky a byl předseda nejvyššího vojenského výboru NATO. “Velmi rád bych interakci s publikem,“ doufá. Diskuzi považuje v době, kdy jsou zpochybňovány tajné služby, za přínosnou.



Dále by rád uvítal přední české novináře, kteří působili v zahraničí, jako Karla Hvížďalu, Jefima Fištejna či Michaela Žantovského. „Vedli bychom panelovou diskuzi o tom, čím pro nás Evropa je, co nám přináší, před evropskými volbami skrz pohled těch, kteří pracovali v BBC nebo v předních novinových titulech,“ nastiňuje budoucí program Jiří Šesták.

Autor: Kamila Dufková