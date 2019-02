Jižní Čechy - V čele české vlády stanul někdejší ministr financí Jiří Rusnok. Jak volbu prezidenta Miloše Zemana vnímají jihočeští politici? Deník se ptal za vás.

Prezident Miloš Zeman jmenoval premiérem Jiřího Rusnoka. | Foto: Deník / Divíšek Martin

Martin Kuba, ministr dopravy a průmyslu v demisi, ODS

Prezident Zeman včera ráno v Senátu mluvil o tom, že jeho další krok by měl přispět ke zklidnění situace. Jsem přesvědčen, že jmenování Jiřího Rusnoka premiérem je krokem přesně v opačném duchu. Ve Sněmovně existuje jasně deklarovaná většina 101 hlasu pro podporu koalice v čele s Miroslavou Němcovou. Za této situace nelze krok pana prezidenta vykládat jinak, než jako snahu o obcházení vůle demokraticky zvoleného parlamentu. Je to poprvé v moderní historii našeho státu, kdy prezident nebere ohled na vůli zvolených poslanců a jmenuje premiéra, který nemá absolutně žádnou podporu v poslanecké sněmovně.















Jiří Šesták, senátor, HOPB

Já osobně považuji rozhodnutí pana prezidenta za špatné, jsme parlamentní demokracie a rozhodovat má většina v parlamentu. Pokud ji koalice deklarovala, má to být ona, kdo bude odpovědná za vládu. Myslím, že tímto krokem si pan prezident vzal více moci, než kolik odpovídá našemu politickému systému. Vláda musí předstoupit před parlament a uvidí se, jestli dostane důvěru. Má to nakročeno k neúspěchu, ale o to víc kroku pana prezidenta nerozumím, možná to může být krok k předčasným volbám.

Radislav Bušek, starosta, Trhové Sviny

Já jsem zastáncem parlamentní demokracie. A když současná vládní koalice předložila návrh na premiérku a měla by i většinu v parlamentu, tak by to měl prezident respektovat. Měl by pověřit Miroslavu Němcovou sestavením nové vlády a ne se pokoušet zavádět prvky prezidentského systému.





Jan Stráský, působil jako předseda vlády, ministr dopravy a zdravotnictví, ředitel NP Šumava

Důvody k rezignaci pana Nečase byly dostatečné. Nejsem pro úřednickou vládu, ale pro koaliční. Byl bych spokojený s Miroslavou Němcovou. Určitě ale nejsem pro mimořádné volby, je rozděláno příliš práce, kterou je třeba dokončit.





Martin Malý, starosta Prachatic za ODS

Vzhledem k tomu, že je deklarována tak zvaná sto jednička, tak jsem pro koaliční vládu v čele s Miroslavou Němcovou. V případě, že bude koaliční vláda, není důvod k předčasným volbám.









Martin Gregora, poslanec TOP 09

Kdybych byl na místě Miloše Zemana, určitě respektoval bych parlamentní stanovisko, protože koalice předložila 101 platných hlasů. Prezident to ale neudělal, určil úřednickou vládou a je tudíž více než jasné, že tato vláda nebude mít důvěru.





Josef Samec, radní Strakonic, ČSSD

Asi bych neměl takovou razanci, přijal bych návrh koalice a pověřil bych Miroslavu němcovou sestavením nové vlády. A předpokládal bych, že tato vláda nezíská důvěru. Ale musím otevřeně přiznat, že jeho rozhodnutí chápu.





Martin Doležal, starosta Sezimova Ústí, Zelená pro město

Ženu jako premiérku bych klidně viděl, ale k paní poslankyni Němcové mám jisté výhrady, takže to byla z nouze ctnost ODS, se kterou přišli pět minut po dvanácté. Do politického rozhodování by se prezident měl pouštět, až když není jiný způsob řešení, protože jeho úloha je omezená především na reprezentaci navenek, a náš politický systém je založen na parlamentní demokracii. Prezident si teď osobuje něco, co mu nepřísluší, protože nemáme krizi. Kdyby se opakovaně nedařilo sestavit vládu, pak by jeho role byla významná, ale on nyní tyto kroky předjímá, a to není správné. Osobně bych rád viděl předčasné volby. Příznivcem úřednické vlády jsem byl v době pana Tošovského, byť populárnější byla Fischerova. Tu ale považuji za katastrofu, protože to byla nastrčená vláda ODS a ČSSD.

Michaela Petrová, zastupitelka Tábora, sdružení Jinak

Z ústavního hlediska má prezident právo chopit se řešení, ale je to nestandardní a to, co se děje, podle mého názoru není v pořádku. Osobně preferuji vyhlášení předčasných voleb, protože jména, která zaznívají pro nově sestavovanou vládu, mi nepřipadají šťastná. Úřednická vláda není pro občany dobrým krokem. Předčasné volby by mohly situaci vyřešit.





Stanislav Mrvka, předseda Okresního výkonného výboru ČSSD

Já osobně bych spíše preferoval předčasné volby a myslím, že by byly v tomto případě na místě. Chápu sice, že pověřená vláda úředníků by mohla některé problémy vyřešit, ale její působení by nemělo překročit nějakou rozumnou mez. Osobně bych se přimlouval za to, aby její působení bylo limitováno dobou, než se politici domluví.





Jan Váňa, lídr ODS na Jindřichohradecku

Pro mě je to šokující zpráva. Považoval jsem prezidenta Miloše Zemana za demokrata, ale on mé mínění absolutně zklamal. Toto jeho rozhodnutí považuji za pohrdání celou politickou scénou v České republice. Nerespektoval ani nebral v úvahu 101 hlasů, které získala současná vládní koalice. Je to prostě neuvěřitelné.





Martin Lobík, radní Českého Krumlova

Kdybych byl na místě Zemana? To si vůbec neumím představit. Nějaké ego mám, ale ne tak veliké. Úřednická vláda vždycky vznikla, když se partaje nemohly nebo nechtěly dohodnout na tom, kdo vládu převezme. Teď ale máme úplně nový moment. Ačkoliv se prezident zaštiťuje tím, že je nadstranický, tak svoji stranu má. A té musí být vděčný za to, že je na prezidentské pozici. A téhle straně by podle mého určitě vyhovovalo víc, kdyby byly volby až v řádném termínu, aby do té doby stihla posílit.

Jiří Hůlka,starosta Horní Plané

Úřednická vláda je vláda, kterou nikdo nezvolil. Nemáme prezidentský systém. Požadoval bych po těch, co byli zvoleni, aby mi představili kandidáta na post premiéra, který získal většinu. Předsedou budoucí vlády bych dotyčného jmenoval a pověřil bych ho sestavením vlády. Vyhodit půl miliardy kvůli volbám, které stejně nic nerozhodnou, protože je volební systém stále stejný, mi přijde nesmyslné.

Josef Knot, místostarosta Písku, TOP 09

Respektoval bych vůli parlamentu, protože jsme parlamentní demokracií, nemáme tu prezidentský systém a úřednická vláda by nás posouvala právě k onomu prezidentskému systému. Navíc by úřednická vláda neměla podporu v parlamentu a tudíž by bylo velmi složité hledat v poslanecké sněmovně podporu pro vládní návrhy. Než vládu úředníků, viděl bych pak lepší řešení v rozpuštění sněmovny a předčasných volbách.













Karel Vodička, zastupitel Písku, KSČM

Mám dobrou zkušenost s prací těch, kteří provádějí průzkumy u občanů – voličů. Dokáží poměrně přesně stanovit výsledky budoucích voleb, ukazují na náladu ve společnosti. Pokud chce pan prezident před národem a sám před sebou obstát, musí vnímat situaci, znát potřeby lidí a podle toho se rozhodnout. Nemůže upřednostňovat zájmy skupiny politiků a dovolit jim vládnout, když už je nikdo nechce. Poslední odhady ukazují na stav ve společnosti a pokud se jimi bude pan prezident řídit, bude mu většina obyvatel věřit.