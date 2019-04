Zátoňské Dvory - Překrásné kraslice vznikají v rukou šikovných maléreček také na Českokrumlovsku. Mistryní ve zdobení vajíček byla například Hana Valenová. V jejím domku v Zátoňských Dvorech vznikly stovky uměleckých a převelice pracných kraslic.

A nebyly to kraslice ledajaké. Hana Valenová se totiž zhlédla v moravské tradici. „Maminka měla špatná kolena,“ vyprávěla její dcera Ludmila Valenová. „Proto jezdila do lázní. Tak se dostala do Ostrožské Nové Vsi, kde se byli podívat, jak maluje vejce tehdy již více než osmdesátiletá paní Gavalová. Mamince ty výtvory učarovaly, a tak to po roce 1990 začalo.“