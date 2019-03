V Českém Krumlově začíná ve čtvrtek 21. března, v Táboře 28. března. V Českých Budějovicích se promítá už od pondělí 18. března, počtvrté v prostorách Českého rozhlasu. Program je zde připraven do 22.3., možné je ještě zhlédnout šest filmů, ale nabízí i doprovodné akce: dvě výstavy, přednášku o cestování stopem, debaty se zajímavými hosty po vybraných filmech či koncert české zpěvačky Never Sol.

Prostřednictvím ústředního motta se upozorňuje na důležitost snahy o vzájemné porozumění mezi lidmi. Ředitel Jednoho světa Ondřej Kamenický vysvětluje: „Chceme zjistit, co nás od sebe navzájem odlišuje; najít to, co nás spojuje a skrze co si můžeme být bezpečně blízko.“ Barbora Jílková, koordinátorka budějovického festivalu, uvádí, že se snaží oslovit vždy co největší spektrum diváků. „Tematicky zabíráme projekce od životního prostředí až po válečné konflikty na Blízkém Východě,“ sděluje.

Jeden svět se tu snaží být pro všechny. „V letošním roce se budeme soustředit zejména na hluchoněmé. Jsou připraveny celkem tři vybrané projekce, které jsou opatřeny titulky pro neslyšící, po dvou projekcích bude následovat debata s odborníkem,“ objasňuje Barbora Jílková. Poprvé bude také u dvou filmů použit audiopopis pro slabozraké, dále informuje. Český Krumlov zase nabízí jednu relaxovanou projekci pro lidi s mentálním postižením, epilepsií nebo autismem. Festival v Táboře v rámci doprovodného programu zve na workshop znakového jazyka a Braillova písma.

Doporučujeme

České Budějovice: Vesnice plavajících krav (21. 3., 15.30 h); Kibera: příběh slumu + debata (22. 3., 19.30 h)

Český Krumlov: Kapela (23. 3., 19 h) + debata a koncert

Tábor: Ještě nekončíme (28. 3., 18 h) + debata

Petra Pojžárková