Obchodní řetězec si to nenechal líbit a reagoval na facebooku. „S tím nemůžeme souhlasit! Když se vaše dítě dál nebude učit, zařadí se do fronty na úřadu práce! V našich filiálkách pracují jen dobře kvalifikované síly s ukončenou školní docházkou a uzavřeným odborným vzděláním, mnohé mají i maturitu. Ale lidem, kteří na nás prstem ukazují, nemá smysl vykládat, že mistrovský učební titul má stejnou cenu jako studium a duální vzdělání že ve světě platí daleko víc než maturita,“ psala firma.

Nakonec dodává: „Kvalifikaci v empatii a lidskosti, respekt a cenění hodnot nezíská vaše dítě ve škole, ale my to později pro vás rádi uděláme. Pokud tedy vůbec vaše dítě školu dokončí a s trochou štěstí snad pak bude stát za naším řeznickým pultem. Bude se tu učit řemeslu a i lidi jako vy s úsměvem obslouží. Dá se naučit, že každý člověk zaslouží respekt, i když je to někdy těžké…“

PNP závěrem konstatuje, že do čtvrtečního rána sklidila pošta Edeky více než 17 000 „lajků“ a přes 1600 komentářů. Přes 8000 uživatelů názor sdílelo.

„Bublinové dny“ v přístavu

„Bubbledays“ lineckých podniků 7. a 8. června obsadí přístav na Dunaji s obsáhlým programem živé hudby, vodních sportů, aktivit pro velké i malé, plážové atmosféry a gastronomických chuťovek, popisují OÖN.

Sportovní atrakce zahrnou například Liwest Cup Challenge, závod čtyřčlenných týmů vždy na jednom „prkně“ v pádlování vstoje se zvláštními zkouškami - „ne vždycky zrovna ten nejvážnější spektákl pro účastníky i diváky“, jak popisuje linecký list. Pro „všemi mastmi mazané“ profesionály wakeboardingu včetně novopečeného mistra světa Daniela Fetze „Fetzyho” budou naopak připraveny jejich kvalitě odpovídající tratě. Bude tu flyboard show, ale i závody klasických prámů hornorakouského hasičstva atd., přičemž Dunaj stranou těchto závodišť bude k dispozici široké veřejnosti – bude si moci zacvičit jógu, projet se na šlapadlech, zasurfovat si nebo se nechat provézt čluny po přístavu, prohlédnout si nová graffiti v nadrozměrné galerii Mural Harbor… Připravována je řada show, atrakcí pro děti, prý také „tajné bary“, o nichž se dopředu nic nesmí říkat, a mnoho jiného. K tomu bude hrát hudba především elektronická a rapová… A vstupné se nevybírá! V pátek 7. června potrvá program od 14 do 03 hodin, v sobotu od 12 do 03.

Slavnost dechovek

Víc než čtyři hodiny pochodové dechové hudby čekají návštěvníky hudebního festivalu okresu Freistadt na stadionu v Kaltenbergu nadcházející sobotu 1. června. K soutěži je přihlášeno 28 kapel, jejichž výkon – samozřejmě včetně pochodování – bude hodnotit tříčlenná „přespolní“ porota, Georg Enzelsberger, Josef Rindberger (Vöcklabruck) a Markus Schmaranzer (Urfahr-okolí).

Show zahájí ve 14.30 hostitelská dechovka, soutěžní defilé zakončí v 18.30 kapela Unterweißenbachu. Poté účastníci zahrají společně. Ve festivalovém stanu na závěr vystoupí skupina "Ybbstola Blech", soubor z Mostviertlu, vicemistr Evropy v česko-moravské dechovce a účastník „Woodstocku dechovek“.

S lamami Mühlviertlem

Ralf Hübinger, chovatel lam z Freistadtu/Radingu, pořádá nezvyklé akce – tříhodinové pěší karavany s lamami Mühlviertlem. Vyrazí už o nadcházejícím víkendu – v sobotu 1. června od 14 hodin, v neděli od 10 hodin, příští víkend to bude obdobně, a to i na Svatodušní pondělí 10. června od 10 do 13 hodin. Trasa vede typickými loukami a lesy, kolem rybníků, dotýká se zvláštností jako evropského rozvodi v Bad Leonfeldenu atd.

Sraz účastníků je v rastu Rading v rakousko-českém příhraničí. Po seznámení s průběhem akce se lidé dozvědí co nejvíc o lamách, proškolí se v zacházení s nimi a s přidělenými zvířaty, naloženými zavazadly, piknikovým prostíráním, svačinami atd. vyrazí. Nenáročný okruh je dlouhý asi 4,5 kilometru a vede částečně po historické Zlaté stezce. Dospělí za výlet zaplatí 20 eur, děti 15 eur.

Jarmark dřeva a látek

O víkendu bude v Helfenbergu mühlviertelský trh dřeva a tkaní. V pátek 31. května potrvá od 14 do 19 hodin, v sobotu od 10 do 19, v neděli od 9 do 17 hodin. Produkty na něm bude nabízet asi 120 vystavovatelů – kromě textilních a dřevěných výrobků také zboží uměleckých řemesel. O občerstvení se postarají zemědělci a zpracovatelé regionu. Vstup bude 3,50 eura.

Židovským Lincem

vede procházka městem v sobotu 1. června od 14 do 15.30 po místech židovského života od začátků ve středověku do současnosti. Sraz je na Starém trhu na Starém Městě, ohlášení předem není třeba. Vycházku vede Wolfram B. Starczewski. 15. června se bude akce opakovat od 16 do 17.30 s Casimirem Paltingerem.