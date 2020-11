Manuela Hefterová navrhla symbolicky položit za faru na každý hrob kámen s namalovaným křížem. Předseda rady Franz Speckmaier se poptal v lomu a zakoupil 140 kilogramů úlomků žuly, které měly alespoň jednu rovnou plochu. Věřící si je roznesli domů a rodiny na ně pilně malovaly zlaté křížky: na 1400 pro hřbitov v Neuöttingu, 220 pro hroby v Alzgernu. Ráno v pondělí na svátek Památky zemřelých je roznesl průvod členů rady, ministrantů a dalších pomocníků na místa posledního odpočinku. Pozůstalí tento akt podle PNP velmi kvitovali. Foto: Deník/PNP/Kähsmann

Euroregion s novým čelem

Bývalý okresní hejtman Pasova Franz Meyer je označován za „muže první hodiny“ Evropského regionu Dunaj-Vltava (EDM). „Kdoví, jestli by toto společenství bez něho vzniklo,“ píše PNP. V roce 2012 se do něj ke trojstranné spolupráci sdružilo sedm regionů Horních Rakous, dolnorakouské Most- a Waldviertel, Horní Falcko, Plzeňský a Jihočeský kraj a kraj Vysočina. Přípravy tohoto projektu začaly už v roce 2004 rozhovory Franze Meyera, tehdy státního sekretáře bavorského ministerstva financí, a Kaspara Sammera, dnešního šéfa EDM a Euregia Bavorský les-Šumava-Dolní Inn, s tehdejším jihočeským hejtmanem Janem Zahradníkem. Region ale vznikl až po sedmi letech těžkých diskusí, uvádí pasovský list.

Nyní se Franz Meyer ve funkci zástupce předsedy EDM s tímto gremiem rozloučil. Nový šéf Olaf Heinrich (na snímku vpravo) mu k tomu předal „vandrovní hůl“ a „Pschoad-Diachl“, balíček všeho potřebného na další cestu. Novým místopředsedou byl zvolen pasovský hejtman Raimund Kneidinger, podle listu „s nejlepšími kontakty v příhraničním prostoru“. Foto: Deník/PNP/Lang

Jel přes zákaz

Bez zapnutých bezpečnostních pásů zastavila v pondělí ráno dopravní policie ve Zwieselu řidiče, 40letého Čecha. Neměl u sebe řidičský průkaz. Tvrdil, že jej má v České republice. „Přes společné centrum ve Schwandorfu se rychle zjistilo, že mu řidičské oprávnění bylo odebráno loni v prosinci po jízdě v opilosti. Zákaz mu končil 3. listopadu, tedy den po kontrole ve Zwieselu… Je stíhán za řízení motorového vozidla bez oprávnění,“ píše PNP.

Sportovní škola čtenářů

„Zrovna škola v Dolním Bavorsku, která rozhodně není v podezření, že se na ní mluví čistou spisovnou němčinou, vyhrála německou čtenářskou cenu 2020,“ napsala PNP. Nadace, které ji vypsaly, hodnotily patnáct čtenářských projektů v celém Německu, z toho čtyři v Bavorsku. A vyhrála základní sportovní škola v Grubwegu v Pasově!

„Její ředitelka Susanne Bulicková byla moc překvapená, když ji povolali naléhavě do sborovny, tam před ní stanula herečka seriálu Místo činu Christine Urspruchová a předala jí skleněnou vítěznou trofej,“ popisuje list. Soutěž proběhla pod patronací ministryně kultury a tisku Moniky Grüttersové. Ta ve svém poselství ocenila inovativní projekty k podpoře čtení. „Uplynulé měsíce nám opět víc předvedly, jak důležitá je četba jako zdroj poznání a útěcha duše. Čtenářská kompetence je dnes víc než kdy jindy základem vzdělání a účasti na demokracii,“ řekla.

Sportovní škola z Pasova se o cenu ucházela sloganem „Číst znamená na mráčcích se vznášet“. Konkrétně spolupracuje jako „pokusné pracoviště“ s Univerzitou Řezno na odborném rozvoji čtení v Bavorsku. Od loňska je na ní klub čtenářů kooperující s katedrou školní pedagogiky Univerzity v Pasově. Zatím co v Německu asi tři miliony dětí a mladistvých v němčině zaostávají, protože jim bylo málo čteno a v důsledku toho mají jen malou čtenářskou kompetenci, v pasovské sportovní škole „dovádí“ s písmenky třeba i skákáním na trampolině podle textů a na lezecké stěně musí odpovídat na otázky, než mohou postoupit k dalšímu chytu. Podobně texty pravidel provázejí hodiny juda atd. Děti si čtou na zajímavých místech, loni třeba i na pastvině pro ovce, navštívily předčítání na herecké škole, četl jim starosta města… Ve škole funguje otevřená veřejná knihovna – žák do ní uloží knihu a vybere si jinou. Dopoledne si čtou na téma fotbal a správné chování ve sportu, a odpoledne mají na hřišti jako hosta profesionálního trenéra…

Četné firmy iniciativu podporují, takže cena vypisovaná od roku 2013 je dotována 25 000 eury. Pasovští z nich „uloupli“ přes 2000. „Pořídíme nové knihy a spisovatele pozveme k autorskému čtení,“ řekla Bulicková.

Na snímku jsou při udílení ceny zleva ve směru hodinových ručiček herečka Christine Urspruchová, učitelé Roland Kelbel, Corinna Meurerová, zástupkyně ředitelky Michaela Kronawitterová a ředitelka Susanne Bulicková. Foto: Deník/PNP/Stiftung Lesen

Podmínka posedlému „zbrojíři“

Protože více než 30 let shromažďoval ve sklepě množství zbraní a válečného materiálu, byl 66letý muž z Mühlviertlu ve středu v Linci odsouzen k osmi měsíců podmíněně a 960 eurům peněžitého trestu, píší OÖN. Nikoliv ale kvůli přečinu podle zákona o zbraních, ale protože nebezpečně vyhrožoval bývalé partnerce. Obžaloby z nedovoleného ozbrojování byl zproštěn.

Zadržen byl 4. dubna, kdy u něho policie udělala „jeden z největších nálezů zbraní v Rakousku“, jak řekla soudkyně. Bylo to 170 palných zbraní, některé z toho odstřelovačky, a kolem milionu kusů munice. Minimálně 25 pistolí a revolverů a deset plnoautomatických zbraní držel nelegálně.

Obhájce ujišťoval, že přesto nikdy nebyl nebezpečný – zbraněmi prý byl „posedlý“ jen ze zájmu o techniku. Obžalovaný řekl, že také nikdy žádnou nekoupil. Jejich držbu vysvětloval desítkami let sběratelské vášně. Vehementně popíral i útisk vůči své partnerce – měli 16 let mimomanželský vztah, ale tuto „aféru“ skončil loni v říjnu tak, že už se jí neozval. To, že dotyčná po pěti měsících zavolala o jejich bývalém poměru jeho manželce a oznámila policii, že jí vyhrožoval zničením, nazval „aktem pomsty, který se jí perfektně povedl“.

Opuštěná jako svědkyně vyprávěla, jak bezmezně byla zklamána, když odešel, pokoušela se mu dovolat, ale pak šla na policii ve strachu z něho – jednou jí prý řekl, že si najme „slovenské zabijáky“, kteří za něho vyřídí „špinavou práci“.

Soudkyni nepřesvědčilo, že by se po rozchodu opravdu cítila tak ohrožená, jinak by s oznámením neváhala pět měsíců, řekla v odůvodnění rozhodnutí. Druhým deliktem, nedovoleným ozbrojováním, je ale žalovaný vinen. Ty zbraně, které držel neohlášené, mu soud zabavil. Okresní úřad rozhodne, zda ty ostatní budou moci být vydány synovi obžalovaného, kterému už mezitím byl vydán zákaz držení zbraní, končí OÖN.