Dodává, že tak bezstarostně Rickin život ještě před několika týdny nevypadal, protože minulý měsíc jela v transportu na jatky. „Měla ale štěstí doslova ,jako prase´ - podařilo se jí utéct,“ uvedl list.

Když ji policie v Geiselhöringu odchytla, našla první útočiště v útulku ve Straubingu a nyní definitivní domov u Angely a Karla Schweigerových v Zellu, kde se má zjevně jako „prase v žitě“. Manželé ubytovávají na své usedlosti o více než 52 000 metrech čtverečních aktuálně asi šedesát zvířat. „Karlovým přáním od dětství bylo být obklopen zvířaty. Ještě jako profesionální hudebník začal snad před 30 lety přijímat zvířata, o která se majitelé přestali nebo nedovedli postarat, jako teď o Ricki nebo kozlíka Sepperla, který byl dlouho držen v garáži, než na to upozornili lidé veterinární úřad…“, píše PNP.

Na snímku nanáší pan Schweiger na Rickinu citlivou kůži denně vlhkou zem, aby ji ochránil před slunečními paprsky.

Trest novináři

Svou matku usmrtil loni 19. dubna v Innviertlu syn, nyní již pravomocně umístěný do ústavu. Poté rakouský novinář několikrát telefonoval do Německa bratrovi obviněného, vydával se za vyšetřovatele a sháněl se kromě jiného po informacích a fotografiích. Bratr mu vyhověl, protože se domníval, že hovoří s policistou, a poslal snímky na jeho mobil. Když se den poté dozvěděl o článku s fotografií v novinách, ve kterých byl citován jako partner v interview, podal trestní oznámení. Okresní soud v Linci novináři uložil za neoprávněné vykonávání veřejného úřadu peněžitý trest 1440 eur. Jeho odvolání Zemský soud v Linci zamítl, informovaly OÖN.

Strom rekordman

Douglaska tisolistá, doma v Severní Americe, u sousedů ale rostoucí už přes sto let třeba v Mühlviertlu, je v časech změn klimatu stromem budoucnosti smíšených lesů, píší OÖN.

V lesích kapituly linecké diecéze ve St. Thomasu v okrese Perg, rozkládajících se na 1840 hektarech a v majetku církve už 235 let, pěstují nejvyšší douglasku s největším obvodem kmene v zemi. Zatím co smrky, které zabírají přes polovinu lesní plochy v Horních Rakousích, ničí kůrovec, suchá léta a horko, a prognóza mluví o dalším oteplení o 2,5 až 4 stupně, nabízí douglaska řešení pro příští generace. V církevním polesí, kde se jí věnují už přes sto let, její výhody dobře znají. „Roste rychle, nemá žádné škodlivé vlivy na půdu a především je odolná proti suchu,“ říká Christoph Jasser ze zemského ředitelství lesů. Nejspíš je srovnatelná s modřínem, ale je zjevně robustnější než smrk.

K výškovému rekordmanu od St. Thomasu připojil linecký deník grafiku srovnání s jinými známými objekty.

Zahraje na stradivárky



Bude to premiéra nejen pro Evropské týdny v Pasově, ale i pro celý region – v pátek 12. července od 19.30 zahraje v univerzitním kostele sv. Michaela v Pasově poprvé houslista Frank Peter Zimmermann (54) z Duisburgu, který už vystupoval s mnoha slavnými orchestry a dirigenty na celém světě. Při Evropských týdnech uvedou s klavíristou Martinem Helmchenem Beethovenovy sonáty. Pasovský list PNP se ho zeptal na koncertní nástroj a Zimmermann řekl: Hraji jen na jedny housle, "Général Dupont" od Antonia Stradivariho, zápůjčku, na kterou hrával kdysi Arthur Grumiaux…