Doprava ve městě byla v některých místech uzavřena. Už od čtyř hodin ráno se zastaví průjezd po Mühlkreiské dálnici mezi Dornachem a ulicí Prince Eugena. Znovu otevřen bude až v poledne, uvádí Volksblatt. Objížďka směr Freistadt povede přes výjezd VOEST, směr na A1 přes výjezd Treffling. Na jih města se bude moci jet po A7 a objížďce Ebelsberg. B1 bude uzavřena od Lunzerstrasse. Na západě bude celodenně v provozu tunel Bindermichl, Römerberg a Most Nibelungů. "Kdo pojede z Mühlviertlu po B126, musí počítat se zpožděním asi 15 minut," uvádí list. Asi 10 km před Lincem je na B126 stavební uzávěra a objížďka vede přes Hellmonsödt. Dopravní „horkou linku“ má policie na 059133/40-2121, LinzAG na 0732/3400-7000. (www.linzag.at/news)

200 eur „pod polštář“

Hornorakušané spoří průměrně 200 eur měsíčně, muži o 70 eur víc než ženy. Každý čtvrtý si šetří "doma", tedy do "dózy od kafe nebo pod polštář", píší OÖN. Pět procent lidí uvedlo, že si nešetří vůbec, čtvrtina by v případě naléhavé potřeby nedala dohromady ani 1000 eur, aniž by si udělala dluh.

126 000 nocovalo v útulcích

Velkou část starostí i lidi bez přístřeší přebírá v Linci Sociální spolek B37 se svými devíti zařízeními, informují OÖN. Tato střediska kromě jiného poskytují nouzové ubytování nyní na 248 postelích a ve 140 mobilně opatrovaných místech. Loni spolek umožnil 126 000 přespání. B37 byl založen před 30 lety.

Drahý výdělek

Odvodové zatížení rakouských pracujících loni lehce stouplo, píše Volksblatt. Průměrný zaměstnanec musel odvést na daních a odvodech 47,6 procenta z příjmu. Jen v Belgii (52,7 %), Německu (49,5), Itálii (47,9) je to podle studie OECD víc, ve Francii stejně. Průměr OECD je 36,1 %. Ve Švýcarsku je to jen 22,2 %, ale je to těžko srovnatelné pro tamní povinné příspěvky k sociálnímu pojištění, poznamenává list.

Moc pracovních úrazů

Zaměstnanci měli loni v Rakousku 106 390 pracovních úrazů, z toho 12 462 na cestě do zaměstnání nebo z něj. Zranilo se 24,4 na 1000 pracovních poměrů. Rekordem je 24,3 z roku 2017, uvedl Volksblatt. Značně ubylo nemocí z povolání.

Nejvíc úrazů bylo opět ve stavebnictví – 66,7 na 1000 zaměstnaných. Z profesí se loni nejvíc nehod stalo personálu v prodejnách (4910), dále ve stavebnictví (4055) a řidičům nákladních aut (3544). Ztrátě kontroly nad stroji, transportními prostředky a nářadím je přičítáno 34 410 pracovních úrazů, pádům 18 859, „pohybům bez tělesné zátěže“ (srážky, stoupnutí na ostré předměty apod.) 17 989. Nejvíc nemocí z povolání bylo loni uznáno pro nedoslýchavost z hluku (640) a kožní nemoci (124).

Na stopě zmizelé dívky?

Vyšetřovatelé šetřící zmizení Moniky Frischholzové (náš web informuje průběžně) prohledávali byt a prováděli "mnoho kriminálněpolicejních opatření, například výslechy", citují mluvčího správy. Bližší informace nemohl sdělit, nikdo ale zatím nebyl obviněn.

Při kopání v lese poblíž české hranice byl nalezen VW Brouk, několik malých kostí a různý odpad. Našla se také typová značka auta. „Šetření naznačuje, že vozidlo pravděpodobně nesouvisí se zmizením Moniky. Na místo bylo podle dosavadního zjišťování dopraveno v roce 1976, už tehdy pravděpodobně ve šrotovém stavu. Nalezená značka pochází z tehdejšího správního okresu Neustadt an der Waldnaab. Majitel vozidla už zemřel. S výsledkem průzkumu nalezených kostí lze počítat až příští týden. Mezitím dostala vyšetřující skupina více než deset nových informací, které musí starostlivě vyhodnotit," napsala PNP.

Ledovců ubývá

Rakouské ledovce v období 2017/18 opět ztratily, píší OÖN. Průměrný úbytek byl 17,2 metru, šestý nejvyšší od roku 1960. V sezoně 1016/17 z nich ale odtálo průměrně 25,2 metru. Tentokrát se zkrátilo 89 ze 93 sledovaných ledových polí, nejvíc – o 128 metrů – jazyk Viltragenkessu ve východním Tyrolsku. O 86 metrů je kratší Alpeinerferner (Stubaiské Alpy). Předloni "couvly" o více než sto metrů tři ledovce.