Tehdy nám o tom vyprávěl František Schestauber, velitel Krajského veřejného požárního útvaru v hodnosti podplukovníka, námi označovaný jako III., protože jeho děda (FS I), městský hasič, dostal kdysi (podle historiků Pavla Koblasy a Daniela Kováře K+K v roce 1906) za úkol být věžným. Jak FS III uváděl, byl čtyřikrát ženatý, ke svým dětem občas nějaké další vyženil, a tak někdy na věži žilo i deset lidí najednou. Když v třiapadesáti letech v roce 1927 na věži zemřel, podle K+K ho dolů snesli kamarádi hasiči v přikrývce a pozůstalí zvonili na všech šest zvonů celé dopoledne. „Radní vyreklamovali z vojny“ (FS III) jeho syna a ten dědictví převzal až do doby, kdy funkci věžného v padesátých letech vyjmuli z nomenklatury (1950). Pak dosluhoval u požárníků, kde mu velel jeho syn – FS III.

Ten si věže „užil“ čtvrt století, od narození v roce 1929. Všechno živobytí tahali nahoru ručním rumpálem s třímetrákovým lanem, taky sud s vodou čepovanou z pumpičky za kostelem. Špinavou zase spouštěli dolů a zpravidla ráno ve čtyři hodiny vylévali pokud možno nepozorovaně na některý kanál – střídavě, protože to nevonělo sousedům.

Sociální zařízení představovaly dva velké sudy v polovině věže. Jejich obsah jednou za rok šoufkem přelévali a po laně transportovali dolů. Topili dřevem z městských lesů; metrové kusy vytahovali nahoru a k rozřezání snášeli k hodinám, kde bylo víc místa. Se zdravotnictvím byla nahoře potíž. FS III si prý pamatoval, že se táta jednou pohádal s doktorem, který chtěl za ávštěvu horskou přirážku. Leccos léčili doma, na slepé střevo měl platit teplý oves, ale pak bylo zle a než táta snesl FS III dolů, střevo prasklo a doktor Pavlíček pak za ním docházel půl roku na věž. Maminka měla srdeční vadu a občas ji nahoru museli vynést…

Děti občas sjížděly po zábradlích schodišť, na houpačce na pavlači se občas vyhoupli ke zděšení okolí až nad ochoz, malá sestra jim jednou prolezla kuželkami zábradlí a dívala se z římsy, než ji maminka za krk zase přendala zpátky, líčil FS III. Bývalý boxer a fotbalista nás ujišťoval, mu těch 225 schodů domů, které jako dítě lezl třeba osmkrát za den, byly sportovní výzvou, a jeho rekord nahoru byl minutu sedmnáct, dolů 47 sekund. A samotný Kalabza že to tehdy dokázal snad jenom kolem půltřetí minuty!

V roce 1994 jsme v Jihočendě psali o výběhu borců budějovické záchranky na věž. „Když to dokázali i se zátěží za 2:04, myslím, že by Franta smeknul,“ komentoval jsem. K+K pak v publikaci Kniha o Černé věži připomínají, že v roce 1997 registrovala agentura Dobrý den výkon gymnazisty z Kubatovky, atleta Petra Irala, který nahoru vyběhl za 52,270 vteřiny, a Dany Vaňkové 1:07,472…

Knížku K+K, plnou zajímavostí, můžeme jen vřele doporučit, jestli ji 23 let po vydání ještě seženete. Nad seriálem z Jihočeské pravdy si už jen vybavuji vlastenecké zdůrazňování Františka Schestaubera III při našem rozhovoru, že se jmenuje Šestauber, a u K+K jsem se dozvěděl, že o přejmenování rodiny požádal po válce jeho otec a rada jednotného národního výboru mu v září 1950 vyhověla. Ze synových vzpomínek pak se mi vynořuje ještě ta, jak jim do věže za bouřky jednou narazil čáp a maminka ho pak upekla. Skončilo to prý hromadným průjmem, a aby bylo kam, posedali po okraji necek… Tohle se do JP tehdy nedostalo. Možná už FS vypadal přece jen trochu moc jako pohádkář.

… a koukání pod sukně

Náš seriál pak končil kapitolkou Z pamětí kustoda. Toho dělal po odstěhování Šestauberových z bytu na věži Jaroslav Schrabal devatenáct let, vždy po pět měsíců v roce. Nahoru a dolů chodil taky víckrát za den, „když byla třeba chuť na pivo, nebo potřeba srovnat dole pár výtržníků“. Jak jsme uvedli, prokazoval, že jako ligový hokejista Stadionu a fotbalista Meteoru nějakou tu fyzičku nastřádal. Než věž kvůli opravě zavřeli, vítal nahoře až 30 000 lidí za rok. Některým bylo i přes 80 let.

Dvakrát na věži někoho zamknul. Poprvé dva kluky, kteří vybírali holubí vejce mezi trámovím a neslyšeli volání, že se zavírá, podruhé obcházeli ochoz s posledním návštěvníkem tak stejným tempem, že se navzájem stále udržovali v nedohlednu. „Volání kluků vyslyšela Bezpečnost a v noci pro kastelána dojela, zapomenutý občan se zachránil telefonem z kanceláře,“ dodával pan Schrabal.

Vyprávěl taky, jak mu občas dělali starost kluci, kteří chodili pod schody dívat se ženským pod sukně. Až na ně jednou nachystal léčku. Manželka dole zamkla a kluci dostali na vybranou – buď správci pomohou s úklidem, nebo na ně podá oznámení. S úlevou přijali první variantu a vygruntovali věž odshora dolů tak, jak už dlouho nebyla, vzpomínal kustod.

Ale dost vzpomínek, je čas vyrazit. Kam? No na Černou věž přece… Ale až od dubna, praví vývěska u vchodu.