V úředních budovách zemské správy je dál povinné nošení roušek v zónách s vyšší frekvencí návštěv a tam, kde není možné dodržovat minimální odstup, píší OÖN. Od pátku jsou povinné v prostředcích hromadné dopravy a v taxi, při akcích v uzavřených prostorách (s přípustným sejmutím na přiděleném místě), v kabinách lanovek a zubaček, v cestovních autobusech a vnitřních společných sáech výletních lodí, v lékárnách, pečovatelských zařízeních, nemocnicích, lázních a ve střediscích poskytování zdravotnických a pečovatelských služeb, v prodejnách potravin (např. pekařstvích, masnách, cukrárnách), na čerpacích stanicích s připojenými prodeji potravin, ve filiálkách bank a pošt včetně jejich partnerů, ve službách, při nichž není možné dodržet jednometrový odstup, nebo nejsou-li vybaveny jinými ochrannými prostředky (plexisklo apod.), při demonstracích, není-li možné dodržet odstup.

Během uplynulých 24 hodin přibylo v Rakousku 327 nových infekcí, z toho 178 ve Vídni. Počet pacientů s Covidem v nemocnicích se zvýšil jen o čtyři na 141. Počet obětí zůstává na 733. Celorakousky bylo od vypuknutí nákazy pozitivně testováno 26 033 osob, 22 145 se uzdravilo. Aktivních infikovaných je v Rakousku 3155.

Smrt při fotografování

23letá Češka utrpěla smrtelnou nehodu v úterý při turistice v okrese Liezen ve Štýrsku, napsaly OÖN. Kolem poledne putovala s 28letým přítelem a dvěma psy z Kaltenbachkehre (1600 m) přes Kaltenbašská jezera v národním parku směrem na vrchol Denecku (2433). „Při fotografování uklouzla na příkré skále a zřítila se do hloubky 150 metrů,“ napsal list. Její tělo vyprostil policení vrtulník.

Pořád víc emisí

Emise oxidu uhličitého z provozu nákladních aut se od roku 1990 podle Dopravního klubu Rakouska více než zdvojnásobily, informuje Volksblatt. Loni to bylo už 8,8 milionu tun. „Zatím co emise ze silniční osobní dopravy stouply za tu dobu o asi 60 procent, u dopravy nákladů to je o 112 procent,“ píše list. Sektor dopravy loni způsobil celkem 24,2 milionu tun emisí. Do roku 2030 má země produkovat nejvýš 15,7 milionu tun.

„Hitlerova“ rouška prošla

Zdroj: Deník/PNP

„Kdo při demonstraci proti koronavirovým opatřením nese ochrannou roušku s polovičním portrétem Adolfa Hitlera, nedopouští se žádného trestného činu,“ uzavřelo státní zastupitelství v Deggendorfu po zkoumání fotografie jednoho z účastníků s touto „ozdobou“ na shromáždění pravicových extrémistů začátkem června v Deggendorfu. Jak vysvětlil vrchní státní zástupce Rudolf Helmhagen, trestným činem by bylo přinést na mítink portrét Adolfa Hitlera. K tomu má prý ale zmíněná maska velice daleko. „To není žádný Hitlerův obraz. Mohlo by se jednat o díl jeho podobizny, ale také o část jiného obličeje. Koneckonců jde jen o zobrazení vousů pod nosem,“ cituje list šéfa úřadu.

Omyvatelné ochranné roušky se mnoha motivy Hitlera nabízí v Německu například „kultovní“ výrobce Sylt Brands a Sylt Rebel ze Syltu jako část „City série“ a slibuje brzy na trh i „individuální masky Adolfa Hitlera pro ženy a veselé bavlněné roušky pro děti“… Foto: Deník/PNP