České Budějovice - Nadešel můj čas a já se odebral do kliniky Lexum v Českých Budějovicích k nápravě šedého zákalu.

Ilustrační foto. | Foto: Deník/archiv VLM

Že to bude bezbolestné, to mi popsali pacienti, kteří tady byli přede mnou, ale na výsledek jsem si samozřejmě musel počkat sám do druhého dne.