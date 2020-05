„Více českých obchodů nyní nabízí speciální dodavatelský servis, například obchodník ze Železné Rudy-Alžbětína (podle zjištění našeho webu Adler Tabak). Telefonicky nebo přes whatsapp je u něho možné objednat dodávku. Obzvlášť žádané jsou tabákové produkty, v Čechách výrazně levnější než v Německu. Zákazník dostane termín a předání zboží probíhá jako dosud ve filmech o agentech – na oplocení stavby hned za bývalou bavorskou hraniční budovou,“ uvedl list.

Informaci doprovodil screenshotem reklamy firmy ze 6. května. V podvečer Adler avizoval: Milí zákazníci a přátelé, těšíme se, že vás brzy konečně budeme zase smět obsloužit osobně v našem obchodě. Do té doby můžete využít našeho dodavatelského servisu – za každého počasí, denně mezi 9. a 18. hodinou. Pak poprosil: Objednávejte cigarety telefonicky nebo přes whatsapp teprve v den, kdy budete moci zboží převzít, a mějte na paměti, že na osobu můžete zakoupit jen čtyři kartony (bavorské clo!). Vždycky, prosíme, telefonujte, protože z časových důvodů nemůžeme na písemná podání odpovídat. „Rychlý, nekomplikovaný a i v nejtěžších časech s nefalšovaným originálním zbožím – to je tady pro naše zákazníky náš Tabak Adler Service!“ končí reklama a připojuje pohotové upozornění: West BigBox je aktuálně vyprodán!

Případ zaznamenal také Plzeňský Deník s vyjádřením krajské policejní mluvčí Martiny Korandové: „Pohyb zboží přes hranici není zakázán. Pokud Čech stojí na české straně hranice a Němec na německé, nic neporušují.“

Foto: Deník/PNP/Screenshot: BBZ

Lidstvo stárne

V chudších zemích stoupla mezi lety 2000 a 2016 očekávaná délka života o jedenáct let na průměrných 62,7 roku, napsaly OÖN ze zprávy Světové zdravotnické organizace. V zemích s vysokými příjmy vzrostla za tu dobu o tři roky na 80,8.

Svátek má Svatá Korona

V kalendáři sice máme 14. května Bonifáce, ale katolická církev tam má sv. Koronu (Coronu) – s dodatkem „patronka před epidemiemi“. Slaví ji také ve farnosti Röhrnbach v Oberndorfu, kde po ní pojmenovali místní kostel(na snímku). V roce 1886 musel být stržen a znovu vybudován, před několika lety byl restaurován, informuje PNP.

Popisuje, že sv. Corona se narodila údajně 160 let po Kristu v Egyptě a v roce 177 byla popravena v Damašku jako jedna z prvních křesťanských mučednic. Zpočátku byla patronkou peněz, řezníků a hledačů pokladů, dnes je nám bližší vidět v ní ochránkyni před nákazami a také před nepřízní počasí, píše list. Uctívána byla už ve středověku v Itálii, kde je také (údajně náhodou) patronkou diecéze Belluno-Feltre v německy mluvící oblasti, která byla silně postižena epidemií Covid-19. Zvláštní úcty požívá tato svatá v Bavorsku a v Rakousku, kde k ní pořádají poutě.

Server www.cirkev.cz se o ní rozepisuje, že se jako velmi mladá stala manželkou Viktora, římského vojáka ze Sieny. Oba byli členy rané křesťanské komunity. Viktora za to sťali, Korona jako mladá vdova zemřela také mučednickou smrtí. Když odmítla obětovat pohanským modlám, byla popravena roztrhnutím mezi dvěma palmami. Legenda se z Blízkého východu dostala do Itálie nejpozději v šestém století. Ostatky obou manželů jsou v Castelfidardo nedaleko Ancony. Ve 14. století její relikvie císař Karel IV. nechal z Cách umístit do chrámu sv. Víta v Praze. Z toho, že mince ražené rakouskou mincovnou v letech 1892-1924 se nazývaly „korunami“ na památku této světice, rakouská média vyvozují, že sv. Korona je také patronkou dobré investice a hráčů loterií.

Šance na free fotbal?

I české fanoušky fotbalu, kteří za televizní přenosy evropských soutěží nechtějí platit, by mohla potěšit čtvrteční zpráva OÖN, že ServusTV je novým freeTV-partnerem UEFA v Rakousku „a bude nabízet fanouškům od roku 2021 po tři roky mezinárodní špičkový fotbal ze tří soutěží UEFA“. Celkově to má být 33 utkání ligy šampionů, evropské ligy a nově založené UEFA Europa Conference League, vysílaných živě a v live-streamu na servustv.com. Kromě zápasů v kvalifikačních skupinách to mají být špičkové duely vyřazovacích kol a všechna finále Poháru mistrů, pro ostatní soutěže má tato stanice v každém kole právo první volby. Všechny jí živě přenášené duely mají být následně k dispozici v mediatéce. Podle šéfa stanice Ferdinanda Wegscheidera je Servus jediný s touto neplacenou službou v Evropě. Na satelitu je sledovaný i v ČR.

Nedovolený trénink?

Organizace rakouské fotbalové bundesligy zahájila ve čtvrtek řízení s vedoucím týmem soutěže LASK pro stížnost, že při tréninku hráči nedodrželi nařízení o přípravě ve skupinách, o minimálních vzdálenostech mezi hráči a o zákazu soubojů, napsaly OÖN. Protest je podložen videem. Klub se zatím nevyjádřil. Za eventuální přestupek proti základům fair-play může svaz uložit napomenutí, peněžitý trest, odebrání bodů až k nucenému sestupu do nižší soutěže a k vyloučení ze svazu, uvádí list. Připomíná zásady povoleného tréninku – každá polovina hřiště je vyhrazena šesti hráčům, po dvou obráncích, dvou středopolařích a dvou útočníků, aby mohli simulovat alespoň trochu herní situce. Kabiny stadionu jsou uzavřeny, hráči přicházejí z domova už oblečeni do dresů a po tréninku ihned odcházejí.

Pod tisícem marodů

Ve čtvrtek ráno bylo v Rakousku 949 aktivně nakažených Covidem-19, ve 33 ze 94 okresů už čtrnáct dnů nebyl diagnostikován žádný nemocný. V Rakousku celkově zemřelo 626 osob, naposledy v Linci jako 80. oběť v této zemi 81letý pacient s dalšími nemocemi.