Volary - Netradiční nabídka může přilákat hosty a pomůže vytvořit další pracovní místa.

Ilustrační foto | Foto: Deník/Miroslav Fuchs

Úvahy o využití suterénu hotelu Bobík, který získalo letos v lednu město Volary v dražbě do svého majetku, se posunuly do konkrétnější podoby. Pokud se zrealizují, měl by hotel nabídnout skutečnou raritu jak hostům, tak obyvatelům města a okolí.



V pondělí totiž zastupitelé vyjádřili souhlas s tím, aby celý suterén sloužil jako konopné lázně. Podle starostky Martiny Pospíšilové se jedná o ojedinělý projekt v rámci celé České republiky. „Původní myšlenku nabídnout hostům v suterénu relaxační centrum s infra saunami, solnou jeskyní a menším fitness jsme přehodnotili a tyto aktivity ponecháme v nabídce soukromým podnikatelům ve Volarech a pokud se týká sauny, plaveckému bazénu. Chtěli jsme hostům nabídnout něco, co jinde nebude, a to konopné lázně stoprocentně splňují," podotkla starostka s tím, že lázně by navíc znamenaly i další pracovní příležitosti.



Změnu v záměru místní podnikatelé vítají, i když v hodnocení myšlenky provozovat městský hotel zůstávají spíše zdrženliví. „To, že nechají některé aktivity na místních, je jen dobře," uvedl jeden z podnikatelů, který si nepřál zveřejnit své jméno.



Další zajímavostí, která by měla přilákat nejen hotelové hosty, bude malý pivovar přímo v prostorách hotelové restaurace. „Chceme, aby nabídka byla co možná nejvíce jedinečná a zaměřená na region, a to splňuje i malý pivovar. Ostatně ve Volarech se kdysi pivo vařilo, takže jen navážeme na přerušenou tradici," doplnila Martina Pospíšilová.



Zmíněné záměry ovšem nesou jednu negativní stránku, a tou je jednak cena a také čas. Město v letošním roce za investice do hotelu utratilo zhruba 3,5 milionu korun. „Odhadovali jsme, že zprovoznění hotelu nás bude stát zhruba deset milionů korun. Výběrová řízení na dodavatele prací a vybavení nám mohou pomoci cenu snížit, ale jak konopné lázně, tak malý pivovar mohou rozpočet zase zvednout. Navíc je třeba počítat s tím, že město musí na všechno dělat minimálně poptávková řízení, s čímž je spojen i delší čas realizace," podotkla volarská starostka s tím, že nejzazší termín pro otevření hotelu by měla být polovina srpna příštího roku, tedy před 20. ročníkem Slavností dřeva.