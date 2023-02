Zaregistrovaní soutěžící museli postupně absolvovat pět stanovišť. Poměřit své síly v netradičních disciplínách mohly celé rodiny i jednotlivci. "Je tu běh v tradičních šumavských mejšlácích, což jsou takové kožené dřeváky, v kožichu a s kabelkou. Pak máme pro muže hod ozdoby do kelímku a ženy se trefují do díry v lahvi propiskou. Další je potápěčský hokej, kdy se soutěžící musí obléct do výstroje a dotlačit puk na konec hřiště a zpátky, tažení saní po písku, běh s historickými nosítky nebo dělání koulí z novin, protože není sníh," vyjmenovala některé z disciplín Lucie Roubínová, ředitelka Kulturního a informačního centra v Horní Plané. Jednotlivé soutěže vymýšlí spolu s kolegyněmi. "Nejoblíbenější disciplíny zůstaly z loňska a doplnily je nové. U některých jsme se inspirovaly na internetu. Jde hlavně o to, užít si legraci v každém počasí," dodala.