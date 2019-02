České Budějovice – „Zažíváme nejhorší leden za pět let,“ vzdychne v neděli po obědě v kanceláři Jan Vykouk, náměstek provozního úseku Správy a údržby silnic a zároveň dispečer.

S tím souhlasí i dispečerka Dana Šůrová. „Padal nový sníh, my ho stíhali odklízet tak, jak velí zákon, ale už ne tak, jak si představovala veřejnost,“ vypráví kolegyně. Podle ní je na vině právě intenzita padání sněhu, který naštěstí ustal. Teď už jen udržovat silnice a modlit se, aby to nenamrzlo.



„Tak já jdu stáhnout tu břečku, jo?“ vpadne po poledni do kanceláře řidič „sypače“, který jezdí na Dobrou Vodu a do Ledenic. „To bude tak na hodinu a půl,“ myslí si. Řidiči vozidel správy silnic mají podle Dany Šůrové stanovené pořadí důležitosti, podle kterého se silnice udržují. Prioritní jsou ty první třídy, ukazuje na mapě na stěně kanceláře, a ještě víc dálnice.



Na tu se právě vydává jedenadvacetiletý Tomáš Pinc. „Já jezdím dálnici D3 plus propojení z Okružní do Nádražní ulice,“ vysvětluje mladík, který má zkoušky na vůz už půl roku a práce ho baví. Když je sníh, řídí „sypač“ se sněžným pluhem a věnuje se hlavně odhrnování sněhu a sypání. „Jezdíme podle potřeby, tak dvakrát třikrát denně,“ počítá. Když je výjimečná situace jako teď, vypomáhají řidiči i na jiných trasách než na svých obvyklých.



Ráno v sedm, když vyrazil, byla dálnice podle něj v nejhorším stavu. „Bylo to tam od kolegy z noční prosolený, ale na středu se držela břečka,“ vzpomíná a rozhlíží se po mokré silnici. Je rád, že už není pod nulou, aspoň rozmočený sníh, tentokrát po krajích, nenamrzne. „Bývám z toho někdy dost unavený, hlavně, když sněží celý den. To se člověk ani nezastaví a musí zase hned na úsek,“ vysvětluje mladý řidič, když odbočuje na Ševětín. V létě ho čeká sekačka, ale do té doby se těší, že ještě něco se "sypačem" zažije. "Na horách je to horší, než tady," je si jistý.



Jak to vlastně zimě funguje? „Kamery a čidla upozorňují na stav vozovky. Když se ví, že je dálnice mokrá a namrzlá, jedeme tam a většinou se to posype,“ vysvětluje mladík.



Podle Jana Vykouka je na jihu Čech 186 tras, o které se starají řidiči vozidel, nakladači, dispečeři nebo radličky odhrnující sníh. „Ty jsme museli dneska posílit,“ říká. Nejvíce výjezdů podnikla správa silnic do spodní části Šumavy, kdežto Táborsko a Jindřichohradecko nezasněžilo. Údržba není podle Jana Vykouka levná záležitost. Vždyť jeden výjezd stojí 2,75 milionů korun.