V ohromný autosalon naplněný supersporťáky a jinými výjimečnými vozy se proměnil v sobotu 31. srpna 2024 park zámku Blatná na Strakonicku. Spousta automobilových fanoušků několik hodin korzovala mezi naleštěnými elegantními krasavci, mohla nahlížet pod otevřené kapoty a v diváckém hlasování rozhodovala o vítězi setkání Concorso Castle Blatna 2024. Mnohá vozidla zde byla představena v premiéře pro český trh.

Pokochat se přišli také Marcela Šestáková se synem Adamem Dospělem a rodinné trio doplnil o nejzkušenější generaci ještě dědeček František Šesták. „Přijeli jsme se synem ze Strašic u Rokycan. Jsem ale místní. O akci jsem věděla a předem jsme si koupili lístky. Auta jsou skvělý. Se zámkem je to krásná atmosféra, hezky zorganizované,“ nešetřila chválou Marcela Šestáková a dodala, že si v zámeckém parku užili celý den.

Defilé před tribunou

Výjimečné vozy bylo jednak možné pozorovat zblízka. A jednak defilovala před tribunou všechna auta zařazená do soutěžní přehlídky, která přitom byla představena moderátorem. Kdyby si Adam Dospěl mohl vybrat podle svého vkusu, bez ohledu třeba na cenu, zvolil by Lamborghini Huracán STO. „Kvůli vzhledu,“ objasnil mladý příznivec aut, podle čeho by se rozhodoval. I s dalším modelem v pomyslném pořadí by zůstal značce věrný. „Nebo Lamborghini Adaptor,“ jmenoval dalšího svého favorita.

Vítězem diváckého hlasování a majitelem Poháru barona Hildprandta se pro letošní rok stalo Ferrari Monza SP1, dvanáctiválec o výkonu 630 koní s rychlostí přes 300 km/h. V zastoupení majitele převzal originální cenu v podobě skleněné stély Ondřej Vávra. Zdůraznil, že vůz s ladnou karosérií je vlastně sběratelským kouskem. Na silnicích by mohl ukázat výjimečné jízdní dispozice, ale do provozu se nedostane. Najeto má do stovky kilometrů. Cena je pro běžného řidiče trochu vysoká, odhadem by činila zhruba 3,5 milionu eur, ale je jisté, že při pohledu na krasavce s černým koněm ve znaku, zaplesá i srdce neautomobilisty.

I pohár je unikát

I Pohár barona Hildprandta je unikátním kouskem. Pohár vyrobil pedagog sklářských oborů na OA, SOŠ a SOU Třeboň Petr Janský. Petr Janský je sklářský mistr, který se ve své volné tvorbě věnuje zejména tavené plastice, broušenému sklu a pracím ze skleněné drti.

Ohledně nejluxusnějších sporťáků je zajímavé, že skoro nejezdí. Pokud se někdo podívá na prodej „ojetin“ zjistí, že ceny začínají zhruba nad deseti miliony českých korun, většinou jdou hodně nad uvedenou hranici a najeto mají auta jen stovky kilometrů. A rozhodně nemají stočené tachometry… Přeborníkem daleko vpředu je pak třeba vůz, který má 14 000 kilometrů, ale ten byl vyroben už v roce 2016.

Speciální kousek

Vítězný vůz akce v Blatné je speciální kousek, vyrobený v podstatě v součtu detailních úprav v jediném exempláři. „Neexistuje druhé stejné auto na světě ve stejné specifikaci,“ vyzdvihl Ondřej Vávra a připojil, že každý majitel od automobilky dostane také automaticky ručně dělaný model vozu.

close info Zdroj: Deník/Edwin Otta zoom_in Na zámku Blatná se konala v sobotu 31. srpna 2024 přehlídka výjimečných vozidel Concorso Castle Blatna 2024.

Ondřej Vávra je sám sběratelem modelů těchto exkluzivních aut. Jsou to převážně ručně dělané kousky a jejich cena se pohybuje v řádu tisíců korun a může být někdy i nad deseti tisíci. Sběratel ocenil i práci organizátorů. „Chtěl bych poděkovat společnosti ProDriver CZ za organizaci akce,“ zdůraznil Ondřej Vávra s tím, že duší všeho dění je majitel ProDriver CZ Ladislav Soukup. ProDriver CZ se věnuje online zpravodajství o autech na sociálních sítích.

Letos mohli návštěvníci zámeckého parku obdivovat na dvě stovky automobilů. Vedle supervozů třeba i vozy se zvláštním a zajímavým příběhem nebo auta, která ve své době přinesla nějaké výjimečné technické řešení. Jako jistá rarita byl vystaven i nákladní vůz IVECO ze stáje Martina Macíka, který se účastnil i Rallye Paříž - Dakar, dnes už je to ovšem automobilový dědeček jménem Franta.

Oproti minulému roku nablýskaných krasavců ubylo. „Loni už byla naplněna kapacita. Bylo tu okolo tří set aut. Museli jsme to snížit,“ zmínil Ladislav Soukup. Pro Deník odhalil i to, proč se setkání milovníků exkluzivních automobilů koná právě v Blatné. Zná se totiž se členem rodiny Hildprandtů, která vlastní zámek, Stephanosem Germenis Hildprandtem. A před několika lety hledal místo, kde by uspořádal přehlídku výjimečných vozů, podobnou těm, které se konají v Itálii. „Slovo dalo slovo. Já jsem se shlédnul v soutěži aut, oni dali zámek,“ ohlédl se za počátkem akce v parku zámku Blatná Ladislav Soukup.

„Příští rok bude pátý ročník, ať lidé dorazí,“ zve Ladislav Soukup s tím, že akce opět bude na přelomu srpna a září.