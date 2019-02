/INFOGRAFIKA/ Volby nedopadly zrovna podle našich představ. A navíc nebude snadné na jejich půdorysu sestavit stabilní vládu, tvrdí osobnosti z českých, moravských a slezských krajů, které oslovily regionální redakce Deníku.

Z odpovědí 651 lékařů, učitelů, podnikatelů, umělců a dalších elit konkrétně vyplývá, že s výsledky sněmovních voleb je spokojeno 33 procent respondentů. A 37 procent věří, že se podaří sestavit stabilní vládu.

NIKDE PŘES 50 PROCENT

Nejskeptičtější jsou osobnosti v hlavním městě: s tím, jak volby dopadly, je spokojeno jen deset procent. Na-opak nejvíce se rozhodnutí voličů zamlouvá elitám z Moravskoslezského kraje. (Přesto ani tam podíl „spokojených“ v Panelu Deníku nepřesáhl 50 procent.)

„Vláda bude závislá na přeběhlicích. Do roka a do dne se jednak Okamurova SPD rozdělí a dojde k odštěpení několika málo lidí od Pirátů, obě tyto strany jsou totiž vnitřně nestabilní,“ domnívá se například ekonomka společnosti Next Finance Markéta Šichtařová.

LID JE TAKÉ SKEPTICKÝ

Mírná nespokojenost ostatně převažuje podle povolebního průzkumu agentury Median i mezi „běžnými“ Čechy: spokojeno s výsledky voleb je 44 procent dotázaných, nespokojeno pak 46 procent.

Nejvíce rozhodnutí voličů kvitují příznivci hnutí ANO, Svoboda a přímá demokracie (SPD) Tomia Okamury a Pirátů.

Naopak logicky nejméně spokojeni jsou s výsledkem voliči TOP 09, která jen těsně překonala pětiprocentní hranici pro vstup do Poslanecké sněmovny. A skeptici převažují i mezi těmi, kteří volit nešli.

(alx, mih, čtk)