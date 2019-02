Do školy u sousedů chodí zdravě pěšky

Linec - Po tři týdny budou děti z Freistadtu docházet do své národní školy pěšky. Akce je součástí iniciativy „Zdravá škola". Každým rokem na jaře a na podzim děti chodí „po svých", místo aby je vozili rodiče auty, a podle ředitelky Evelin Kohlbergerové se do akce zapojily všechny až na několik málo výjimek. „Každým rokem je víc dětí, které raději chodí do školy pěšky," ujišťuje ředitelka. Ranní pohyb jim prý dělá dobře, baví je tyhle cesty s kamarády, a když dorazí do lavic, jsou už dostatečně „probuzené" a na výuku mnohem koncentrovanější.

Ve Freistadtu chodí do školy pěšky. | Foto: Deník/repro

Smrt v horách Před očima své přítelkyně měl v neděli odpoledne smrtelný pád mladý český horolezec při sestupu čtyřčlenné skupiny z Dračí stěny na Mondsee v okrese Vöcklabruck. Ze strmého, místy až svislého svahu padal 200 metrů. Jeho lezecké vybavení bylo dobré, uvedl šéf horské záchranné služby v Mondsee Heinz Hemetsberger v deníku OÖN. „Proč ztratil rovnováhu v nepříliš náročném úseku Hirschsteigu, není jasné," dodal. Mistři počtáři Třináctiletý Granth Thakkar z Indie se stal v neděli v Drážďanech mistrem světa v počítání z hlavy, zaznamenal linecký list Volksblatt. Druhý byl Marc Jornet Sanz ze Španělska, třetí Japonec Chie Ishikawa. „Čtyřicítka matematických es řešila dva dny těžké úlohy od mocnin po násobení osmimístných čísel. Při tom byly zakázány nejen kalkulačky, ale i tužka a papír," popisuje list. Jednou z úloh byl výpočet dne v týdnu příslušného pro konkrétní datum. Nejmladším účastníkem byl desetiletý Ind, nejstarším 80letý Francouz. Soutěžili počtáři z 18 zemí. Mrtvých málem nepočítaně Podle kritiky Twitteru je nedělní „Místo činu" vysílané stanicí ARD pod titulkem „V bolesti zrozen" jednoznačně jedním z nejlepších dílů tohoto kriminálního seriálu, dlouho sledovaného také v České republice. „Nejasný je ovšem počet v něm usmrcených lidí," uvádí pasovský deník PNP. Jisté prý je jen to, že je rekordní. Dosud nejvíc mrtvých od založení seriálu v roce 1970 – devatenáct - měl díl „Kopfgeld" s Tilem Schweigerem z března 2014. Diskuse o mrtvých v novém díle, a také o jeho kvalitě vůbec, se rozhořela hned po odvysílání premiéry jak na internetu, tak ve Twitteru. „Vždy přesná expertní stránka Tatort-Fundus napočítala 51 mrtvol místo Hessenským rozhlasem oficiálně na tiskové konferenci uváděných 47. Příslušný redaktor HR Jörg Himstedt přiznal, že mrtvé sám nepočítal, vyšel jen z čísla, které uvedl jeden z herců při premiéře pro tisk. Jisté je, že údaje se liší už třeba podle toho, zda započítávají k zaznamenávaným zabíjením také ,jen´ ukázané další mrtvoly," pokračuje list. Tým "Tatort-Show" došel dokonce k 52 mrtvým. „V bolesti zrozen" označila PNP jako „neobvyklé krimi nabízející Williama Shakespeara a Sergio Leoneho, Françoise Truffauta a Quentina Tarantina, Ludwiga van Beethovena a Vincenta van Gogha". Režisér Florian Schwarz vsadil na „hustý" scénář Michaela Proehla, ale také na výtečnou kameru a mnoho hudby v podání symfonického orchestru HR. PNP dodává, že stanice HR může být spokojená i se sledovaností – pořad sledovalo 9,29 milionu lidí. Český divák si ovšem na tento díl bude muset asi ještě nějaký čas počkat, jestli jej tedy někdo kvůli tomu množství mrtvých nezastaví…

Autor: Vladimír Majer