K tancování se prý dostala omylem, skoro jako slepý k houslím. Jako malá necítila rytmus. Když se jí k němu babička snažila přivést, bylo to marné a Pavla na to vzpomíná s úsměvem…

Když jí bylo šestnáct let a studovala na milevském gymplu, oslovila ji vedoucí zdejšího domu dětí a mládeže, kde v té době otevírali taneční kroužek pro děti. Tam se upíchla s velkými plány, jak bude učit. „No, rychle jsem se vrátila zpátky na zem, byla to děcka zhruba čtyřletá, nevěděla, kde je levá a pravá. Tomu se v jejich věku ale nedá divit,“ říká Pavla Pejšová. Překvapilo ji , že byla oslovena a popravdě její tehdejší velká očekávání naplněna nebyla.

První rok vyučovala děti v předškolním věku, poté malé školáky až po druhý stupeň. Tam někde vznikla myšlenka, že by se jí líbilo pracovat se staršími děvčaty. Proto se zhruba v roce 2008 rozhodla pro tréninky shánět větší prostory a pořádat je více než jednou týdně. Pracovala s děvčaty kolem devatenácti let. „V té době jsem dělala brigádně za barem na diskotéce a napadlo mne oslovit i některé dobře se hýbající dívky, co jsem u nás viděla,“ uvádí.

Začala studovat na vysoké škole a ona diskotéka jí byla osudná. Nebyly totiž adekvátní prostory, a tak přes den holky trénovaly v uzavřených prostorách diskotéky. Z mixu dobře se hýbajících děvčat vznikla taneční skupina NRG Pí.

Časem se do ní zařadili i kluci a začalo veřejné vystupování na různých akcích, veřejných či soukromých. Dělali turné po diskotékách, a to podle Pavliných slov bylo moc fajn. Založila Taneční školičku. Postupem času přišla účast na závodech, i když původně je dělat nechtěla. Týkalo se to hlavně dětských kategorií, ale zkrátka nepřišli ani dospělí. Dnes už Pavla sama choreografie nedělá, má pod sebou sedm trenérů.

„Každá sezona je na něco bohatá a hlavně si akce vybíráme. Já sama dnes už netancuji, baví mne dělat závodní choreografie, formace, pracovat s dětmi. Jak se vyvíjel můj způsob práce s tancem, vyvíjela se i skupina,“ vysvětluje.

Skupina i Pavla si váží všech úspěchů, kterých dosáhli, účastnili se mnoha soutěží. Činnost Pavla přerušila v době těhotenství, poslední trénink měla týden před porodem. Po šestinedělí hned naskočila zpátky a moc se těšila. Je to pro ni práce i relax zároveň.

V současné době má skupina s novým názvem NRG crew sto členů. Věří, že to velké má taneční skupina ještě před sebou. „Kdybych měla mluvit o tom, kdy byl náš boom, troufám si říct, že ten pořádný ještě přijde. Vše se pořád vyvíjí, já se neustále učím a vymýšlím. A snažím se své poznatky předávat dál a motivovat ostatní,“ uzavírá Pavla Pejšová.

Monika Vodičková