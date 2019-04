V sobotu 13. března má v 17 h v Malém divadle premiéru hra pro teenagery Návod k přežití zombie apokalypsy s podtitulem Maso na divadle. „Myslíme si, že téma zombie hororů bude mladým blízké,“ říká scenáristka Natálie Preslová. S ní na hře spolupracoval režisérky i scenáristicky Janek Lesák.

Hra se odehrává v dnešních Českých Budějovicích, v Praze i ve světě. První polovina je tvořena jako rozhlasová hra. „Zajímalo nás, kdo by se dnes vyjadřoval, jak by se to zaznamenávalo,“ vysvětluje Natálie Preslová. Jak se nákaza vůbec šíří? Myšlenkou. „Když se začneme chovat jako zombie, bez lidského soucitu, tolerance k ostatním, vzájemné úcty, mozek to vzdá a stane se z něj něco odporného, co bere druhého jako něco, čím se může nažrat,“ přibližuje princip nákazy spoluautorka scénáře.

Masky pro film, který bude v sále zaznamenávat, co se děje „tam venku“, připravoval přední český maskér „zrůd“ Jakub Gründler.

Ve druhé polovině se seznámíme se zřejmě posledními přeživšími schovanými v bývalém Českém rozhlase. Přežijí?

Na každou reprízu tvůrci použijí podle Natálie Preslové 15 litrů krve. „Stříká tam, a proto v druhé půlce rozdáváme v prvních řadách pláštěnky, aby se před ní lidi ochránili,“ říká naprosto vážně scenáristka.