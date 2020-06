A proč právě ve stoje? „SUP-paddleboarding je nový sport, který má v Česku mnoho zastánců a i v Jihočeském kraji je nás spousta těch, kteří se nebojíme vyrazit na divokou řeku i jinak než v kanoi a raftu,“ vysvětlil Honza Rott, majitel české značky paddleboardů Tambo. „Bez zkušeností a kvalitního vybavení se ovšem může jednat o velmi riskantní akci!“ dodává jedním dechem zkušený paddleboardista, který s kolegy pravidelně trénuje na slalomové trati Lídy Polesné v Českém Vrbném. „Ale pokud nic nepodceníte, budete odměněni nevšední zážitkem s krásným výhledem na řeku i její okolí. A v neposlední řadě si užijete dostatečný přísun adrenalinu.“

Pár doporučení pro paddleboarding na řece od Honzy Rotta:

Výběr materiálu: Plovák na řeky zvolte spíše širší tedy 32‘‘ a více a určitě ten se třemi ohebnými a na pevno přidělanými ploutvičkami. Pevná plastová fina se může na řece snadno zlomit a pádlovat delší úsek řeky bez ploutviček nebo jen s dvěma menšími poté, co tu prostřední vyndáte, není zrovna pohodlné.

Své drahé celokarbonové pádlo nechte raději doma. Zvolte to s plastovým listem, který je odolný a případný kontakt s kameny v řece tak přežije bez větší úhony. Na trhu jsou i výjimky (třeba Tambo Scalpel) velmi lehkých karbonových pádel, které jsou určené na řeku, ale 90 % dražších a lehčích pádel nemá potřebnou ochranu spodní strany listu a již po prvním výletě je můžete prakticky vyhodit.

Oblečení zvolte dle počasí a terénu. Jsou úseky, kde není helma a vesta nutností, ale pakliže se chystáte překonávat i nějaké menší peřeje, mělčiny a jezy, měly by být samozřejmostí. Stejně tak neopren je nejen dobrý izolant, ale i příjemná ochrana těla při pádu mezi kamení. Boty do vody doporučuji i na ty nejsnazší úseky řek, podrážka by měla být dostatečně pevná, ale zase ne pohorky, abyste neztratili kontakt s plovákem. Z ochranných pomůcek bych ještě zmínil nákolenky, které mi již ušetřili mnoho odřenin a naražených kolen při pádu do vody.

Technika: Technika jízdy se výrazně neliší od té na klidné vodě, snad jen, že se snažíme mít ještě širší postoj a jednou nohou si nakročíme o stopu vpřed, což nám velmi zlepší předozadní rovnováhu. Také těžiště je dobré dostat co nejníže, proto si o něco zkrátíme pádlo a zvolíme širší úchop, toto nás bude nutit jít více do podřepu a být měkčí a obratnější v kolenou.

Překonávání mělčin, peřejí a jezů bude nejzásadnější z celého výletu. Tam, kde si nejsme jisti dostatečnou hloubkou, případně tušíme pád, doporučuji první splutí v kleče. Není to žádná ostuda a když zjistíme, že úsek je bezpečný a vhodný i pro jízdu ve stoje, můžeme si jej dát ještě jednou. V peřeji se snažíme mít těžiště co nejníže a pádlo neustále ve vodě, není nic horšího, než jej na začátku peřeje používat jako balanční tyč vysoko nad hlavou. Toto zpravidla následuje záklon a pád. Pádlovat nepřestáváme ještě několik desítek metrů za peřejí, protože tam často narazíme na zrádné proudy, které mají tendenci převracet, toto umí nejlépe peřej na jezu Lyra v Českém Krumlově.

Pokud se blížíme k mělčině, tak si na plováku nakročíme jednou nohou ještě o stopu až dvě vpřed a téměř přiklekneme na přední nohu, jednak tím zatížíme více příď a nehrozí tak, že se zasekneme o ploutvičky a také se tím nachystáme na případný pád, pokud už by se zasekly. Nejdůležitější je v takovém případě padat na plovák do kleku a opřít se o ruce. Plovák je široko daleko nejměkčí a nejpříjemnější místo kde skončit, proto se snažte být povolení v kolenou a padat na plovák a až z něj se případně překulit do řeky.

Vhodné řeky k pádlování: Všeobecně lze říci, že tam, kde propluje plně naložený raft, propluje paddleboard také, proto při limitech sjízdnosti sleduji právě limity pro rafty a ještě si pro jistotu trochu přidávám. Na začátek bych zvolil jednoduší řeku, kde je jistota dostatku vody a jde spíše o romantickou plavbu s občasnými peřejkami, než kamením zahrazený tok s mělčinami a složitými průjezdy.

Pokud si nevíte rady a chcete si půjčit vybavení, obraťte se na nás v paddleboardshop.cz. Půjčíme vám na den, víkend nebo déle vhodné plováky a vytipujeme společně úsek řeky, který zrovna jet, případně doporučíme půjčovnu v místě splutí.