Plochy kolem řeky Malše poblíž Roudného připomínají v těchto dnech ropná pole. Ve volné krajině se objevily hučící vrtné soupravy, které pracují na plný výkon.

Nejde ale o prospektorské zkoumání nebo těžbu nafty. Stroje připravují místo pro piloty budoucího dálničního mostu. Impozantní estakáda má mít podle Jana Studeckého, mluvčího Ředitelství silnic a dálnic České republiky, délku 758,60 metru.

Celková šířka vznikajícího objektu bude přes 30 metrů, výška nad terénem pak dosáhne 9,48 metru, automobily tedy budou projíždět přibližně deset metrů nad hladinou Malše.

Chystaný most je součástí nyní stavěného dálničního úseku Hodějovice – Třebonín. Ten patří do obchvatu Českých Budějovic. Obchvat ještě tvoří již hotový úsek Borek – Úsilné a další část D3 Úsilné – Hodějovice, která se nyní buduje.

Železobetonový most, který má převést dálnici D3 přes řeku Malši u Roudného, bude mít 19 polí. Estakádu bude držet nad vodou a terénem 18 zdvojených pilířů a dvě opěry. Na lukách u řeky už vrtné soupravy hloubí základy pro budoucí piloty.

Podle tiskového mluvčího Ředitelství silnic a dálnic České republiky Jana Studeckého bude násyp u okrajů mostu zhruba 9,5 metru nad terénem, délka objektu má činit 758,60 metru. „V současné době se provádí na různých místech dle projektu vrtání štěrkových pilot,“ říká Jan Studecký k aktuálním pracím a dodává, že se také vrtají nesystémové (zkušebních) piloty.

Stavbaři z provádějících firem si kvůli akci postavili i vlastní komunikaci a dokonce i provizorní přemostění přes Malši. Podle starosty Roudného Gustava Hada chtěli původně jezdit po současných silnicích přes obec, ale to jim nebylo povoleno. „Dopravně nás to dosud nezatěžuje,“ mohl tedy ve čtvrtek konstatovat pro Deník Gustav Had. V okolí je zatím znát hlavně případný hluk spojený se stavbou nebo prašnost.

Stavební práce jsou dle soutěženého harmonogramu v mírném skluzu. „Zhotovitel však předložil nový aktualizovaný harmonogram, který zohlednil současnou situaci,“ uvedl Jan Studecký a dodal, že termín zprovoznění a dokončení úseku Hodějovice – Třebonín se nemění. Uvedení stavby do provozu je stanoveno do srpna 2022, dokončení stavby pak do srpna 2023.

Budovaný úsek dálnice D3 Hodějovice – Třebonín má délku 12,536 kilometru a je součástí obchvatu Českých Budějovic. Nová komunikace má převzít od silnice I/3 hlavně tranzitní dopravu od Prahy směrem na Rakousko.